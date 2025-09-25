La ría de Avilés prueba el último catamarán de Goldán: 100% eléctrico y para usar como barco de pasajeros

El Puerto de Avilés acogió este martes las pruebas de navegación del catamarán Gondán 502. Es el décimo y último catamarán 100% eléctrico que se prueba en Avilés. Los catamaranes eléctricos de Gondán diseñados como ferrys de pasaje para la empresa portuguesa Transtejo, para transporte público regular en el rio Tajo en la zona de Lisboa cumplieron con las pruebas en los últimos meses en aguas avilesinas, el último este martes.

La primera de la decena de embarcaciones encargadas para renovar la flota de renovación de la flota de Transtejo entró en servicio en diciembre de 2023. Se trató del "Cegonha-Branca" ( "Cigüeña Blanca"), de 40 metros de eslora, unas 140 toneladas de peso, y con capacidad para 540 pasajeros en dos cubiertas.

El catamarán durante las pruebas en el Centro Niemeyer. / INDIGO DIVISION SL

Estos ferris operan a modo de un autobús urbano, comunicando la terminal fluvial de Seixal, en la ribera sur del estuario del Tajo y enfrente de Lisboa, con la orilla de la capital lusa. El hecho de que sean totalmente eléctricos tiene varias ventajas. Además de estar diseñados para que los usuarios disfruten de una mayor comodidad, no tiene ruidos, ni vibraciones, y al no utilizar combustibles fósiles tampoco se producen olores que causen mareos durante la travesía.

Gondán trajo estas embarcaciones a la ría de Avilés para realizar las últimas pruebas técnicas antes de enviarlas a Lisboa. Así, durante los últimos meses afectuaron distintos ensayos que incluirán recorridos marítimos en los que expertos internacionales testarán la ausencia de vibraciones y ruidos cuando los ferris alcancen velocidades de algo más de 16 nudos –unos 30 kilómetros por hora–.

Los diez catamaranes para pasajeros se construyen en Astilleros del Eo, empresa filial de Gondán, situada en el muelle sur de Castropol y en la que se fabrican embarcaciones con resinas de poliéster y fibras de vidrio, "kevlar" y carbono. Pero las pruebas se realizaron en Avilés por las características apropiadas de su ría y porque, además, cuenta con el calado suficiente para que puedan entrar grandes buques a cargar los barcos para su transporte hasta Lisboa.