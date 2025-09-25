La villa acoge el concurso nacional al mejor aperitivo

"Avilés apuesta por el tardeo como motor gastronómico y turístico", aseguró ayer Raquel Ruiz, concejala de Comercio y Turismo, durante la presentación de la ciudad como "Capital Española del Aperitivo 2026", acto que tuvo en la plaza de Hermanos Orbón. La concejala aseguró que iniciativas como el próximo concurso de aperitivos –del 17 al 26 de octubre– que se realizará en la villa del Adelantado "son continuidad natural de la estrategia que llevamos tiempo impulsando desde el Ayuntamiento en colaboración con la UCAYC y el sector hostelero: promover el tardeo, las tapas, y propuestas gastronómicas que no solo nos identifiquen, sino que además traigan ambiente, economía local, y atractivo turístico".

Además, según explicó Ruiz, este tipo de eventos también ayudan a desestacionalizar el turismo en la comarca. "Creo que últimamente se están viendo los resultados. Participa gente de todas las edades, incluso familias, porque encuentran un ambiente agradable, una oferta diversa y un plan nuevo. Nuestra "Semana de la Tapa de Avilés" vendió más de 10.800 tapas en nueve días, con 28 establecimientos implicados. Esta iniciativa no solo generó actividad, sino que reforzó la idea de que la oferta gastronómica local es atractiva. Otras iniciativas como ‘Sabores de plaza en plaza’ han sido valoradas muy positivamente", afirmó.

El I Campeonato de España "El Mejor Aperitivo" se desarrollará entre el 17 y el 26 de octubre, periodo durante el cual se podrán probar aperitivos participantes en el concurso a lo largo y ancho de España. Los mejor clasificados de cada comunidad autónoma competirán en la final que Avilés acogerá el 4 de noviembre. Las inscripciones para los bares y restaurantes de todo el país quedaron abiertas ayer a través de la web https://mejoraperitivo.com/.

"Avilés Capital Española del Aperitivo 2026" es una iniciativa que, además de la final del citado campeonato, incluirá durante el próximo año diferentes acciones a desarrollar en la ciudad, como la campaña "El mejor aperitivo en casa", la "Fashion Vermú Week" o "Vermú de Invierno - Edición de temporada". Todo ello con el objetivo de servir como una herramienta de dinamización económica y turística más allá de la temporada alta, involucrando al tejido comercial y hostelero local, según explicaron durante la presentación del proyecto.