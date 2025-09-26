La Arena reclama la urgente intervención de un importante equipamiento del municipio

El último suceso ocurrido en La Arena ha avivado la polémica en torno a su puerto y la necesidad del dragado. Durante la mañana del miércoles uno de los barcos que atraca en la zona se hundió y, gracias al esfuerzo de un grupo de personas, lograron sacarlo a flote usando bombas de achique. "Estamos consternados por el abandono que venimos viviendo desde hace lustros, como esto siga así vamos a tener que movilizarnos", advierte José Carlos Panera, presidente del Club Náutico, que achaca este incidente a la falta de dragado en el muelle arenesco. "El último dragado se hizo hace poco más de un año, pero mientras no se haga una escollera, todo va a seguir igual", lamenta el sotobarquense, muy indignado, ya que no es la primera vez que denuncia este tipo de hechos: "No nos quejamos por vicio, ya van de treinta barcos hundidos".

El hundimiento de la lancha llega días después de la última polémica alrededor del gasto del Principado de Asturias en la desembocadura del río Nalón. La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha licitado las obras de dragado en los puertos de La Arena y San Esteban, en Muros de Nalón, por un importe de 533.915 euros. Lo llamativo es que, en vez de repartir el presupuesto en partes iguales, la mayoría del mismo cae para el lado de San Esteban, donde gobierna el PSOE, extremo que fue criticado desde el Ayuntamiento. "Como suele ser habitual, siempre se encuentra una justificación oficial a actuar en muchísima mayor medida en el margen izquierdo de la ría, el de Muros del Nalón, que en el de la derecha, el de Soto del Barco. Eso nos lleva a pensar que la razón se debe al color del gobierno que hay en cada uno de los municipios", criticó duramente José Manuel Lozano, alcalde de Soto del Barco.

El Principado concreta las intervenciones

Según explican desde el Principado, el objetivo de esta intervención es mejorar las condiciones de navegación y operatividad en ambos puertos mediante la retirada de sedimentos acumulados. En el caso de San Esteban, se intervendrá en el canal de acceso al puerto, donde se prevé dragar una superficie de 17.403 metros cuadrados y alcanzar una profundidad media de -3 metros. Se estima que se retirarán unos 19.770 metros cúbicos de sedimentos. En cambio, en La Arena la superficie de dragado será de 12.983 metros cuadrados, con una profundidad media de -2 metros, y se retirarán aproximadamente 10.077 metros cúbicos de material.