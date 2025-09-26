El arte asturiano se exhibe en París de la mano de Daniel Acuña

El artista gozoniego Daniel Acuña, responsable del Espacio de Arte del mismo nombre de Luanco, participa esta semana en la Feria de Arte Internacional de París (Art3F), en la que será su segunda ocasión consecutiva en dicho evento. A la feria, que se celebra entre el 26 y el 29 de septiembre en la Puerta de Versalles, acuden galerías de toda Europa y de otros países, tiene como objetivo dar a conocer a los artistas y promover la venta de sus obras.

El pasado año participaron hasta once artistas y fue "un éxito de ventas", así como en la recepción del público asistente. En la edición de este año, el número de participantes es ligeramente inferior, con ocho, pero los ánimos y el espíritu de promoción es igual de grande. "Queríamos crear un proyecto más homogéneo y llevar un trocito del norte de España a París", declaró el fundador de la galería luanquina.

En esta ocasión son siete artistas asturianos y uno vasco y, además, la mayoría de las propuestas están vinculadas al mar "desde una perspectiva contemporánea". Los artistas son: Nueve, Martia Pando, Begoña V. Morán, Luis Huergo, Iñigo Manterola, Joaquín Viña, Itziar Sánchez y el propio Daniel Acuña.

Como novedad, Acuña destacó que, a través de la cuenta de Instagram de Acuña Espacio de Arte, se publicarán videos en los que narrarán, a modo de diario, las "aventuras" que implican la participación en una feria de arte, además de mostrar todo el trabajo que realizan las galerías y que "no se ve".