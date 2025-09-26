Avilés avanza en su proyecto para combatir el sinhogarismo
La Fundación Red de Apoyo a la Integración Sociolaboral se postula para prestar los servicios "housing first" y "housing LED"
C. G.
La Fundación Red de Apoyo a la Integración Sociolaboral (FRAS) ha obtenido la mayor valoración en el informe técnico para la contratación del servicio de acompañamiento socioeducativo a personas sin hogar de Avilés, proyecto destinado a ofrecer un acceso inmediato a la vivienda a través de las iniciativas "housing first" y "housing LED".
A la convocatoria concurrieron, además de la Fundación, la Asociación Centro Trama, la cual obtuvo un total de 58 puntos acumulados en los cinco apartados a tener en cuenta, con un máximo global de 80 puntos. En el caso de Red de Apoyo a la Integración Sociolaboral, su propuesta alcanzó 75 puntos sobre los 80 máximo, destacando especialmente en el apartado destinado a la metodología de intervención y fidelidad a los modelos "Housing First" y "Housing LED", además del plan de formación del equipo técnico, que acumularon 18 y 10 puntos respectivamente, el máximo en cada una de las categorías.
La duración del contrato será de un máximo de doce meses desde su formalización y para su prestación se estima un coste anual del servicio de 61.300 euros. En este caso, el valor estimado se cifra en 122.600 euros, sin IVA, ya que se prevé una prórroga de un año y no se contemplan modificaciones. La oferta económica tendrá una valoración de 20 puntos y finalizará el proceso de adjudicación.
El "housing first" se trata de un programa que facilita el acceso a la vivienda a personas sin hogar y que se desarrolla en Avilés desde el año 2016. Este año, el Ayuntamiento destinó algo más de 6,5 millones de euros para políticas sociales, un 3,8 por ciento más que el año anterior, y de los cuales 69.300 euros se destinan a dicho programa (casi un 50 por ciento más que el en el año 2024).
Por su parte, el modelo "housing LED" que se pretende implementar, se diferencia del anterior mencionado –que se mantendrá en activo– en que la vivienda a la que accede la persona sin hogar es una residencia compartida, con un carácter temporal y supervisada por los técnicos.
