Avilés no falla a su cita con Alberto San Juan: lleno absoluto para ver el último espectáculo del madrileño

"Si viene un actor de la calidad de Alberto San Juan a Avilés nadie se puede quedar en casa", asegura, con una sonrisa de oreja a oreja, Mireia Suárez. La avilesina no deja de mirar el móvil, deseando que llegue la hora que el Palacio Valdés habrá sus puertas. "No te imaginas las ganas que tengo de ver la obra. Es la que más ilusión me hace de las últimas que han pasado por la ciudad", destaca. El coliseo avilesino acoge hoy una función de "Lorca en Nueva York", el espectáculo de Alberto San Juan y su banda que ha causado un gran impacto en la villa del Adelantado. Prueba de ello es que, en las inmediaciones del teatro, varias decenas de personas esperaban pacientemente el momento de poder sentarse en su butaca. Y, además, aunque la obra estaba programada para las 20 horas, siguió entrando gente en el Palacio Valdés a esa hora, lo que obligó a retrasar unos minutos el inicio.

Uno de esas personas que, para amenizar la espera, se tomaba un café en uno de los establecimientos cercanos, era Santi Pérez. "Es un espectáculo que tiene una buena crítica, por eso nos apetecía venir a verla en directo", apunta el avilesino, que confiesa ser un gran amante del teatro. "Suelo venir casi siempre y con obras de este calado da gusto salir de casa. Esperemos que no defraude", señala. A su lado, con una cerveza, estaba su amiga Laura Jiménez. "Me genera mucha curiosidad. Soy un gran amante de Lorca, a ver con que nos sorprende Alberto San Juan", indica.

"La Aurora" para iniciar

Tras unos minutos de espera para que pudiese entrar todo el público, cuando el reloj marcaba las 20:07 salió el primer músico a escena. El batería, en la oscuridad, pronto estuvo acompañado por el guitarrista, el saxofonista y un contrabajo, hasta que apareció en escena Alberto San Juan, que arrancó el espectáculo interpretando "La Aurora" para, luego, seguir con "Geometría y angustia". Con ello arrancó un show que protagonizó un lleno absoluto en el Palacio Valdés.