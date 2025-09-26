Condenan a Gozón a pagar 3,7 millones a Asturagua por obras sin abonar

Duro revés a los planes municipales de Gozón. Un magistrado del Juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Oviedo ha condenado al Ayuntamiento de Gozón a abonar casi 3,7 millones de euros más intereses a la mercantil Asturagua, que fue durante años la empresa adjudicataria del servicio de aguas del concejo. El proceso se remonta a hace casi una década puesto que nació meses después de que el Ayuntamiento remunicipalizara el servicio. En concreto, Asturagua impugnó un acuerdo plenario del día 28 de diciembre de 2016 en el que se determinó que la liquidación de la deuda con la exconcesionaria por las obras ejecutadas y no abonadas no ascendía a la cifra solicitada por la compañía.

El Ayuntamiento de Gozón, entonces con un gobierno monocolor del PSOE, encargó un informe externo para intentar contrarrestar la petición de la concesionaria (3,7 millones de euros) y, tras analizar supuestos sobrecostes y otras cuestiones, le dio la vuelta a la reclamación de Asturagua entendiendo que sería la exconcesionaria del servicio la que debería de abonar al Consistorio unos 40.000 euros.

Ese informe encargado por el Ayuntamiento, según expone el magistrado en la sentencia, "presenta deficiencias metodológicas que restan credibilidad a sus conclusiones".

El juez anula además el acuerdo plenario ya que carece de un informe del secretario municipal ya que, entre otros asuntos, no hace mención alguna a la propuesta de liquidación específica de las obras ejecutadas.

Pruebas periciales

Las actuaciones en tela de juicio fueron, continúa el magistrado, recepcionadas de manera formal así como las obras de pavimento como consecuencias de la renovación de las redes de aguas. Es más, indica la sentencia, que las pruebas periciales confirman que esas "mejoras accesorias" son habituales en proyectos hidráulicos integrales, ya que garantizan la funcionalidad y minimizan molestias a los usuarios. La sentencia es recurrible.