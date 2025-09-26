Habla Alberto San Juan, que actúa hoy en Avilés: "La Constitución de 1931 era más avanzada que la de hoy, al menos en algunos aspectos"

Alberto San Juan protagoniza este próximo 26 de septiembre, en el teatro Palacio Valdés, a las 20.00 horas, un viaje musical y poético guiado por los versos de Federico García Lorca y su obra "Poeta en Nueva York". Con ritmos de son cubano y jazz, se abordan temas como Wall Street, Harlem, el campo y la ciudad. Será en el marco del festival Fifty Fifty de jazz y poesía de Avilés.

Hace casi 90 años que mataron a Lorca. ¿Qué se fue en este país con él?

Con él y los cientos de miles de asesinados, encarcelados, exiliados y represaliados por el fascismo en la guerra y la posguerra se aniquiló un proyecto democrático moderno y audaz. La Constitución de 1931 era más avanzada que la de hoy, al menos en algunos aspectos: declaraba la neutralidad de España en cualquier guerra, separaba la Iglesia del Estado y, lógicamente, terminaba con el sistema delictivo llamado monarquía.

¿Cuántos Lorcas faltan en el momento presente?

Nunca sobran. Por más que haya.

Recoge en el programa de mano unas palabras de Lorca en la lectura que hizo a la vuelta de Nueva York: "Yo necesito defenderme de este enorme dragón que tengo delante, que me puede comer con sus trescientos bostezos de sus trescientas cabezas defraudadas". Parece que no pasa el tiempo.

Bueno, con estas palabras, creo yo, se refiere al mayor peligro para cualquiera que salga del escenario: el aburrimiento del público. Se refiere a su "lucha por la expresión y por la comunicación de la expresión". A lo que sucede entre uno y otro. Para que haya vida hace falta que dos partes, al menos, se vinculen.

¿Qué hubiera pasado si "Poeta en Nueva York" se hubiera publicado en vida de Lorca? ¿La cultura de este país habría cambiado?

Mucho pedir a un libro que cambie todo un país. Pero lo que sí creo es que si no lo hubieran asesinado habría seguido creando, y eso es mucho.

¿Qué Lorca prefiere usted? ¿El surrealista, el moderno, el de "Poeta", o el del romancero y el cante jondo?

Todos.

Convierte su espectáculo en un concierto de jazz y los versos de Lorca en canciones habladas. ¿Cómo se dio cuenta de conjugaban tan bien?

Fue por no estar solo en escena. Y, más en serio, porque es una opción muy potente. Ayuda a la comunicación, me parece.

La Barraca fue su proyecto cultural más ambicioso. ¿Cabe algo parecido a eso en este momento?

Bueno, cada compañía en gira tiene algo de La Barraca. Sobre todo si es una compañía independiente.

Dicen algunos que tuvo la premonición de su asesinato, precisamente en "Poeta en Nueva York". Y también de su fosa (Ya no me encontraron. / ¿No me encontraron? / No. No me encontraron"). ¿La España en que vivió Lorca sigue siendo esta de ahora mismo?

Hay enormes diferencias. Y similitudes. Seguimos viviendo en un sistema en que una minoría oprime a la mayoría en su beneficio. Y lo peor es que logra persuadir a parte de la mayoría oprimida de que su problema no es la elite opresora sino otros aún más oprimidos.

Ustedes, hablo de Animalario, pusieron voz al "No a la Guerra" hace veinte años. El otro día los profesionales de la cultura leyeron los nombres de los niños asesinados en Gaza en Sol. Parece que nada cambia.

Cambia a peor. El genocidio que el Estado de Israel está cometiendo con los palestinos lo podemos ver en directo a diario. Eso es inédito en la historia humana. Es un salto nuevo en la peor historia del crimen.

