Las obras para la construcción del nuevo bar del cabo Peñas ya tiene plazo de ejecución
"Es un proyecto que encaja con la adecuación del entorno", señala el alcalde, Jorge Suárez
Las labores para rehabilitar el entorno del cabo Peñas ya han dado comienzo, concretamente con la demolición del bar "Cuatro Vientos", ubicado frente a los acantilados de uno de los puntos de interés turístico más importantes de Asturias. Las obras para iniciar la construcción del nuevo establecimiento darán inicio próximamente y tendrán un plazo de ejecución aproximado de 16 meses, tal y como el alcalde de Gozón, Jorge Suárez, confirmó a este periódico.
Según el regidor, el nuevo proyecto ya cuenta con todos los permisos de obra requeridos para comenzar a levantar una estructura que ocupará "más o menos lo que el anterior negocio". En ese sentido, se descartaría también la posibilidad de aumentar el espacio de la terraza. "Va a quedar bastante integrado en el entorno, que es lo que se pretendía teniendo en cuenta la importancia del lugar", indicó Suárez.
En ese sentido, el Alcalde añadió que, junto al nuevo establecimiento, el entorno se complementará con el nuevo aparcamiento "disuasorio" para no congestionar el cabo Peñas. "Este proyecto supone reabrir un equipamiento muy necesario", señaló también el concejal de Turismo gozoniego, Raúl Heres, que apuntó que, desde el cierre del ya desaparecido bar, "los turistas demandaban un espacio que otorgue no solo comida y bebida sino también servicio". Actualmente, tal y como señaló Heres, la zona solo cuenta con estas asistencias en el Semáforo de Peñas, el observatorio y centro de divulgación de la naturaleza.
El Alcalde desmiente afirmaciones "inciertas" en redes sociales
Por otro lado, el Alcalde también desmintió algunas declaraciones que habrían aparecido en redes sociales en las que se habría señalado que al anterior propietario del establecimiento no se le permitió adecuar la instalación. "No es cierto. Tenía un anteproyecto de reforma que no se denegó", recalcó Suárez.
La demolición de la estación de Telefónica, en el horizonte
Por otro lado, Jorge Suárez señaló que también se está trabajando en el futuro derribo de la antigua estación costera de Telefónica –cuya solicitud ya ha sido trasladada a la empresa–, en la parte oeste del cabo Peñas. Según el Alcalde, la instalación se encuentra "totalmente vandalizada". "Vamos de la mano de la consejería de Medio Ambiente. Representa un peligro y entra en nuestra idea de adecentar el entorno del cabo Peñas, que actualmente está masificado y desordenado", concluyó Suárez.
