El cineasta y también artista Pablo Casanueva inaugura esta tarde en el Centro Niemeyer su exposición "La imaxe, lo tapecío", que es la adaptación expositiva de la película "Luna". Y "Luna" es el resultado de una investigación sobre la historia de su familia que desapareció durante la Guerra Civil y el franquismo. La inauguración será a las 18.00 horas con la presencia del artista riosellano, la comisaria de la exposición, Natalia Alonso Arduengo, el director general de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias, Pablo León Gasalla; y el concejal de Desarrollo Urbano y Económico del Ayuntamiento de Avilés, Manuel Campa.

La exposición "La imaxe, lo tapecío" es un proyecto en el que la fotografía y el cine se convierten en herramientas para restaurar la memoria y confrontar la desmemoria. Se podrá visitar hasta el domingo 2 de noviembre, en el edificio polivalente del centro cultural avilesino, en horario de lunes a domingo, de 10.30 a 14.30 y de 15.30 a 19.30 horas.

Pablo Casanueva inaugura en Avilés "un viaje a través de fotografías"

Partiendo de su archivo familiar, Casanueva busca en lo escondido y en lo discreto las huellas de una verdad silenciada. Las imágenes dialogan con el poder y con las fracturas de la memoria, situando lo político en el terreno íntimo.

"Decidí emprender un viaje a través de las fotografías y documentos que mi madre guardaba. Encontré muchas respuestas observando las imágenes que se habían conservado, mirando en los reversos, las notas tachadas, las fechas y firmas y tratando de ordenar y poner nombre los rostros de esas personas que para mí eran totalmente desconocidas pero conocía un hilo familiar-genético que me conectaba con ellas de forma intensa", explica Casanueva.

Pablo Casanueva inaugura en Avilés "un viaje a través de fotografías"

La exposición continúa la investigación del artista sobre los recorridos políticos de su familia, Los Luna, en un proceso que combina archivos públicos, documentos personales y restos visuales. En esta reconstrucción emergen el miedo como refugio, el duelo como radiografía del dolor y la esperanza como compromiso político.

"Casanueva recupera el archivo familiar del olvido. Investiga a través de la fotografía y el cine abordando la multiplicidad de capas que ofrece cada medio con la meticulosidad de la restauradora de pintura mural de la Iglesia de San Salvador de Moru cuyo minucioso proceso se recoge en la película", subraya la comisaria de la muestra, Natalia Alonso Arduengo.

Con este proyecto, Casanueva propone hacer grande lo pequeño, dar espacio a lo olvidado y otorgar visibilidad a aquello que nos configura.