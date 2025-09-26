Pepa Sanz: "Peleamos y logramos equiparar nuestro Camino al Francés"

"Este premio es muy especial para mí, peleamos por la relevancia de nuestro camino y lo equiparamos al francés", con esa brevedad logró resumir Pepa Sanz el auge de los Caminos de Santiago del Norte, al que lleva contribuyendo desde hace años. La catedrática y cronista oficial de Avilés recibió este jueves la primera edición del premio "Bordón de los Caminos de Santiago" en la celebración de los 10 años de la declaración de los Caminos del Norte como Patrimonio Mundial de la Unesco, organizada en el Auditorio Príncipe Felipe.

Lo hizo con un discurso en el que agradeció el trabajo de todas las asociaciones jacobeas y repasó las mejores anécdotas que guarda de sus peregrinaciones a Santiago. Hizo especial énfasis en la primera vez que pisó la Plaza del Obradoiro y quiso llevar puesto un colgante con una concha que le dieron aquel día en la capital gallega.

Por la izquierda, Juan Guerrero, Vanessa Gutiérrez, Conchita Méndez, Valeriano Teja, Adolfo Mariño, Ildefonso de la Campa, Pepa Sanz, Mario Arias, Laureano Víctor García, Alfredo García Quintana y Lourdes Campillo, ayer, durante el acto. / Irma Collín

"El galardón es una forma de devolverle todo lo que ha hecho por el Camino. Sabemos que llega tarde, pero, como se suele decir, nunca es tarde cuando la dicha es buena", aseguró Laureano Víctor García, presidente de la Federación de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago del Principado de Asturias y gran amigo de la protagonista.

El X Aniversario y el futuro

Más allá del reconocimiento a Pepa Sanz, otras autoridades tuvieron la oportunidad de intervenir y hacer un breve repaso de estos diez años de los Caminos del Norte como patrimonio universal de la Unesco.

Vanessa Gutiérrez, Consejera de Cultura del Principado de Asturias, no se quiso perder la cita. Echó la vista atrás haciendo un repaso del aporte cultural que genera para la región los diferentes itinerarios que conducen a Santiago y aseguró que "cada vez es mejor la colaboración de las diferentes asociaciones con la Consejería de Cultura".

Público asistente al acto. / Irma Collín

Otras personalidades, muy relacionadas con la materia, también disfrutaron de un turno de palabra. Intervinieron: Valeriano Teja, presidente de la Agrupación de las Asociaciones de los Caminos del Norte; Adolfo Mariño, vicario general de la archidiócesis de Oviedo; Ildefonso de la Campa, director de la S.A. Xacobeo; Juan Guerrero Gil, presidente de la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago; y Mario Arias, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Oviedo.

Todos coinciden en que el reconocimiento de la Unesco "marcó un antes y después" en la vida del Camino de Santiago. Confían en el potencial de estos itinerarios para reforzar la economía de zonas rurales, creando muchos puestos de trabajo, y desean que "todos los avances fruto del esfuerzo de tantas personas no se echen a perder a estas alturas".

El Orfeón Principado Icomast puso el broche final con un gran espectáculo musical a una tarde de celebración y regocijo para los amigos de las rutas jacobinas.