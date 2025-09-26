El PP remite al Tribunal de Cuentas la gestión de la Mancomunidad comarcal

"Lo que está en juego no es solo la legalidad, si no la credibilidad de nuestras instituciones", clamó ayer Esther Llamazares, portavoz del PP de Avilés. La concejal popular avanzó que enviará "toda la información recopilada sobre los graves incumplimientos legales de la Mancomunidad Comarca de Avilés" al Tribunal de Cuentas, "para que se fiscalice una gestión que ha derivado en descontrol y opacidad". "A mi modo de ver bordea la legalidad o directamente se la salta", señala.

Bajo el punto de vista de Llamazares, hay hasta siete puntos donde la Mancomunidad se ha saltado la legalidad. Según explica, aunque el presupuesto del 2025 se aprobó el pasado 3 de enero, las cuentas no fueron publicadas en el BOPA hasta el 24 de septiembre, por lo que "durante ocho meses se estuvo ejecutando un presupuesto que no podría haber sido ejecutado hasta ayer, un día después de su publicación". Además, según sus palabras, los planes de sostenibilidad comarcal, que cuentan con 1,85 millones de euros de presupuesto, "se han ejecutado en un limbo legal mientras no había presupuesto en vigor", mientras que el municipal de Avilés, que tiene 2,1 millones, "se ha hecho un reparto aún sin aclarar".

"No sabemos qué entidades gestionan qué actuaciones ni con qué personal", asegura Llamazares, que recuerda que "la presidenta presumía en enero de tener ejecutado el 59,11% del plan y, en agosto, superar ya el 80%".

"La presidenta, además, puede adjudicar contratos de hasta 120.000 euros sin pasar por la junta, una propuesta aprobada por los representantes de PSOE e IU", revela Llamazares, que también critica la "creación de un puesto eventual que no puede legalmente gestionar planes ni fondos europeos, como dice la Relación de Puestos de Trabajo (RPE).

"Es un asesor de Promoción turística y firma como gerente del Plan de Sostenibilidad Turística", señala la popular, que carga ante la falta de control interno que tiene la Mancomunidad. "Se incumple la obligación de convocar la Junta al menos cada tres meses. Desde enero no se ha vuelto a reunir", precisa la popular, que también cree que se está incumpliendo la ley de Trasparencia. "La señora Ruiz dice que su intención es hablar de eficacia frente a la burocracia, pero esa burocracia no es saltarse la ley ni esconder las cuentas: eficacia es cumplir las normar y garantizar la transparencia", sentencia.