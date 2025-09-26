La violencia machista obliga a 129 mujeres a contar con protección policial en Avilés
Cuatro mujeres cuentan con el dispositivo "Cometa" y otras cuatro, además de tres menores, residen en la Casa de Acogida
El número de mujeres que cuentan con protección policial en Avilés por violencia machista es de 129 -todas ellas con orden o medidas de protección judicial-, lo que supone una reducción de cuatro respecto a la última sesión, celebrada en junio, cuando se contabilizaron 133 mujeres con seguimiento policial en la villa. Así lo confirmó la Comisión Técnica para la Coordinación de Actuaciones y el Seguimiento de la Violencia de Género, que se reunió en la mañana de este viernes 26 de septiembre en el salón de plenos del Ayuntamiento en una sesión presidida por la concejala de Igualdad, Lucía Fernández Ron.
Entre estas 129 mujeres que actualmente cuentan con seguimiento policial en Avilés, ninguna de ellas cuenta con riesgo extremo ni alto, al igual que sucedió en el anterior recuento de junio. Del total, cinco están catalogadas en riesgo medio y, el resto, presentan riesgo bajo o no apreciado.
Además, hay 83 mujeres que cuentan con el teléfono de Atenpro, el cual permite que las usuarias puedan entrar en contacto en cualquier momento con un centro atendido por personal cualificado para dar una respuesta adecuada a su situación personal.
Por otro lado, otras cuatro mujeres cuentan con el dispositivo "Cometa", el teléfono destinado a mujeres que presentan un mayor riesgo en momentos concretos. En cuanto a la Casa de Acogida, a día de hoy en ella residen siete mujeres y tres menores.
Al encuentro de esta mañana, además de la concejala de Igualdad, asistieron también Vanesa Fernández, asesora jurídica del Centro Asesor de la Mujer de Avilés; Verónica Fernández, del servicio de Coordinación contra Violencia de Género de la Delegación de Gobierno; Hugo Valcarce, Jefe de Brigada de la Policía Judicial de Avilés; Susana Suárez, de la Unidad Atención Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional; Alejandro Díez y José Jacinto Pérez, de la Policía Local Avilés; Ana Isabel, Jefa del Servicio Igualdad del Ayuntamiento de Avilés; Sandra de la Fuente, responsable de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Avilés; Verónica Concha, psicóloga clínica responsable del Programa de Atención a Víctimas de Violencia de Género del SESPA; Rosa Asenjo, del programa de Atención a Víctimas de Violencia de Género del SESPA; Paula Iglesias y Gregorio González, sargentos de la Guardia Civil; y Ernesto Pastur, del Servicio de Penas y medidas alternativas de Asturias.
- El cuartel de la Guardia Civil de Avilés, 'con fecha de desalojo y sin alternativa
- Golpe al narcotráfico en Asturias: la Policía Nacional desmantela un 'búnker' y desarticula una de las mayores redes de venta de drogas de Avilés
- La popular sidrería Yumay de Villalegre ya tiene fecha de cierre y es en meses
- Revolución en los centros de salud de Avilés: llega la Inteligencia Artificial a una prueba médica muy habitual
- Crece la preocupación en este punto de Asturias por las 'carreras ilegales': 'Tememos que vayan tan rápido que no puedan esquivar a un peatón
- Habla uno de los 27 afectados por el ERE de Windar: 'En Asturias hay trabajo para nosotros
- Esta es la nueva propuesta de la gran joya de la cocina en Asturias: un menú homenaje a la Rula de Avilés
- Icónico edificio a la venta en Avilés: 1,5 millones y con todos los pisos y el bajo comercial alquilados