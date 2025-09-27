Avanza pide explicaciones por el cambio de gestión del cementerio
C. G.
El sindicato Avanza emitió este viernes un comunicado a raíz del cambio de gestión de los cementerios municipales de Avilés. En él, la organización hizo hincapié en que los servicios públicos de competencia local «habrán de gestionarse de la forma más sostenible y eficiente», basándose en la ley de bases del régimen local. En ese sentido, señalaron que «cualquier cambio» relativo a la gestión de los servicios municipales debe de ser notificado a los sindicatos e instó al Ayuntamiento de Avilés a responder a diferentes cuestiones planteadas por los mismos.
Entre ellas, plantearon la cuestión de si el Consistorio informará a los sindicatos municipales «de la decisión formal sobre el cementerio, de los cambios que implica el nuevo modelo de gestión y de las razones para dicho cambio». También si la medida implica el reconocimiento de «sus errores pasados y presentes en la gestión del mantenimiento» o si el gobierno municipal reconoce «el abandono deliberado al que han sometido al cementerio». Por último, también se planteó si dicho cambio de gestión de la instalación municipal puede ser «la antesala de otra privatización». n
