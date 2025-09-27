Avilés, "referente" asturiano en la promoción del voluntariado

"Avilés es un referente en el voluntariado tanto a nivel autonómico como nacional". Son palabras de Fernando García Méndez, responsable de la secretaría técnica de la Plataforma de Voluntariado de Asturias, quien este viernes impartió una conferencia en el Palacio de Valdecarzana de Avilés bajo el título "Impulsando el voluntariado: estrategias para atraer y mantener a tu equipo" destinado a entidades sociales de la villa.

En el taller, García Méndez se centró especialmente en las estrategias para mejorar la captación de voluntarios además de la fidelidad de los mismos. "Son temas recurrentes que preocupan a las entidades y que se expusieron en la mesa de voluntarios de Avilés", señaló el secretario de la Plataforma. Entre las claves para mejorar la atracción de voluntarios, el ponente detalló que "hay que atender lo que dicen los estudios sobre las variables psicosociales que hacen que las personas se incorporen y permanezcan como voluntarios". En ese sentido, destacó que existen diferentes perfiles de candidatos: "Varía según la sociabilidad, empatía o también porque su situación o intereses les impulsan a sentirse útiles o a tener la necesidad de hacer algo de provecho".

Respecto al mantenimiento, apuntó a una clave fundamental: "Hay que prestar atención a los voluntarios. Las entidades van apuradas, cuentan con pocos recursos y la prioridad es atender a usuarios y beneficiarios, olvidando a los voluntarios". Así, señaló que "hay que prestar atención" a las necesidades de cada persona y "hacer un esfuerzo" a la hora de reconocer la labor de las personas que participan en las entidades. "A veces, un agradecimiento y un apretón de manos es suficiente, pero existen otras opciones como ofrecer recursos formativos", abundó. Por otro lado, también tuvo en cuenta que, en muchas casos, existen voluntarios cuya motivación es obtener experiencia prelaboral y el voluntariado como una herramienta para prestar una ayuda a la vez que adquieren conocimientos para su futuro laboral.

"Saber de primera mano sus motivaciones y opiniones es clave, por ello es importante contar con un buen plan de comunicación y establecer espacios de debate y reflexión para conocer su satisfacción a la hora de atajar complejidades", añadió García Méndez, para quien una opción muy provechosa es contar con "referentes" experimentados que ejerzan de puente entre la entidad y los voluntarios, especialmente los de nueva incorporación.

En el caso de Avilés, García Méndez señaló que la Plataforma "está encantada" de colaborar con el Ayuntamiento y el tejido social. "Se están dando pasos muy positivos. Ojalá se replicase en otros territorios", concluyó.