La comarca genera 57.329 toneladas de residuos al año: ¿sabes cuánto se recicla?

La reducción en la producción de residuos es uno de los grandes retos de una sociedad moderna y sostenible, y el reciclaje de aquellos residuos que acaban en los centros de tratamiento de las basuras es otra de las piezas fundamentales. Para ello es necesaria la colaboración, no solo de los grandes productores, sino también en los hogares, empezando por una separación en origen de las basuras que se generan. Pero el reciclaje no termina de arrancar: la comarca avilesina, si bien mejora algunas cifras respecto a años atrás, está lejos del 55 por ciento de cuota de reciclaje que demanda la Unión Europea. Entre los seis concejos se generaron en 2024 un total de 57.329 toneladas de residuos urbanos gestionados por Cogersa. De éstas se separaron 11.793 toneladas, lo que representa poco más del veinte por ciento del total.

Materia orgánica

Si el análisis se realiza por municipios hay algunos, como Avilés o Castrillón, por ejemplo, que sobresalen por el aumento en el último año del reciclaje de materia orgánica. En lo que respecta a la fracción orgánica, en el Ayuntamiento de Avilés la separación de estos residuos pasó de 529 toneladas en 2023 a 896 en 2024; es decir, un 69 por ciento más. En el casco concreto de Avilés cada persona genera cada día 1,1 kilos de residuos. Casi el 40 por ciento s materia orgánica.

Previsión

¿Y este ejercicio? El concejal Pelayo García, de Medio Ambiente, avanza: "Aunque no tenemos aún demasiados datos, sí que tenemos un dato muy significativo y es un descenso, hasta septiembre, del 10% en la fracción resto. Esto quiere decir que hemos generado menos residuos y, al mismo tiempo, hemos incrementado el porcentaje de fracciones que separamos". El Ayuntamiento avilesino ha lanzado ahora precisamente una campaña para mejorar la separación de los residuos orgánicos y reforzar la concienciación ciudadana en materia de reciclaje.

En Castrillón la cifra se duplicó, literalmente: de 104 toneladas de materia orgánica separada en 2023 a 214. En Corvera las cifras cayeron ligeramente.

Reciclaje

En cuanto a cifras globales, de las 31.253 toneladas de residuos que se generaron en Avilés en 2024, 7.600 se recogieron de forma separada y, por lo tanto, esta parte no ha supuesto ningún coste en su tratamiento a la hora de pagar la factura a Cogersa. En Castrillón los residuos separados sumaron 1.574, en Gozón 950, en Corvera 1.079, en Soto del Barco 514 y en Illas 47.

Papel y cartón

Otro epígrafe que recoge Cogersa en su última memoria: el reciclaje de papel y cartón. En este caso todos los Ayuntamientos de la comarca, excepto Castrillón, que experimentó un mínimo descenso respecto a 2023, han mejorado sus estadísticas. En Avilés se recicla un 23 por ciento más de papeles (1.717 toneladas) y en Illas un 22,6 por ciento más con diez toneladas.

Muebles

En lo que respecta a muebles las cifras son bajas en los concejos que forman la comarca. En este sentido, Pelayo García, en lo que afecta a Avilés, apunta: "Hay muchos abandonos en la vía pública de enseres y mobiliario, y tenemos que decir que este servicio de recogida es un servicio gratuito para el ciudadano. Lo único que hay que hacer es avisar en los teléfonos que tenemos para este servicio y se les plantea un día para la recogida. Esto hace que el servicio vaya más ordenado y se puedan organizar rutas", concluye.