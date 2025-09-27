David García, portavoz de Podemos: "Hay un problema de vivienda, la especulación está ganado la batalla"

David García es el portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Avilés. Su grupo político comenzó el mandato como miembro del gobierno, sin embargo, a primeros de año, dejó de formar parte del mismo. En esta entrevista, García analiza los últimos meses y el futuro próximo de su formación y Avilés.

Llevamos algo más de la mitad de mandato un tanto peculiar. Podemos comenzó en el gobierno y ahora está en la oposición. ¿Cómo ve esta situación?

Con normalidad. Los socios primigenios que teníamos decidieron prescindir de nosotros y ahora con absoluta normalidad, como hemos hablado en otras ocasiones, haciendo labores de oposición y fiscalización.

¿Se lo imaginaba?

Nos lo imaginábamos, sí.

¿Ah, sí?

No tan pronto, pero sí nos imaginábamos que había una pieza que sobraba en el equipo de gobierno y que era Podemos.

¿Y por qué?

Nunca fuimos tratados en igualdad de condiciones. A nivel estatal ya se vio también. Las relaciones no eran iguales en fuerza y tampoco veíamos que teníamos el respaldo ni la confianza de los demás socios de gobierno.

¿Y esa desconfianza la veían más en el PSOE o en IU?

Por ambos.

Afirma Agustín Medina, portavoz de IU que a él, al menos, le gustaría unificar a los grupos a la izquierda del PSOE de cara a las próximas elecciones

Falta mucho tiempo para eso, faltan todavía dos años para las elecciones de 2027. Nosotros desde febrero de este año no hemos tenido noticia alguna de ese posible acercamiento.

Ahora mismo, no lo ven, ¿no es así?.

Ahora mismo las relaciones están absolutamente rotas. Izquierda Unida eligió su camino con el otro socio y nosotros seguimos el nuestro que es oposición y fiscalización.

IU defiende que pese a que Podemos no esté en el gobierno, el acuerdo programático se mantiene

A nuestro modo de ver, el acuerdo de gobierno en el momento que nos echaron se rompió. Creemos que el pacto de gobierno se tiene que cumplir igualmente: ahí está nuestra firma, pero lo que estamos viendo es que está llegando unos compromisos bastante bajos.

¿Ejemplos?

Faltan bastantes cosas que no voy a contar ahora, pero que esperamos ver en los presupuestos de este año.

¿Hablamos de la ampliación de la empresa Servicios Auxiliares?

Ese es uno, sí. Es un acuerdo importante del gobierno, una línea roja que se tenía y la empresa municipal de Servicios Auxiliares se tiene que ampliar, dotarle de estructura y acoger a más servicios.

Dicen que está en camino.

De momento no tenemos noticias. Pedí una reunión hace dos meses para esto y no me la dieron. Metimos un ruego en el Pleno pasado que tuve que retirar. Lo retiré de buena voluntad porque me ofrecieron una reunión para el martes, que no se produjo y nos vemos obligados a llevarlo otra vez al Pleno porque debe ser la única manera de que nos puedan dar información.

El papel de Podemos es clave. ¿De qué manera van a hacer valer su fuerza a la hora de sacar propuestas adelante?

Partimos de la base de que ahora mismo hay un gobierno que no tiene la mayoría de los votos y nosotros, como siempre, vamos a apoyar las medidas que son de izquierdas. No vamos a permitir que haya un viraje hacia la derecha, como creo que estamos haciendo ya.

¿En qué sentido?

Creemos que las políticas que tiene que llevar el Ayuntamiento tienen que afrontar los mayores problemas que tiene esta ciudad, como son el problema de la vivienda, el mantenimiento de los servicios públicos y un mantenimiento controlado en los barrios en materia de obras.

IU afirma que el próximo año va a ser el año de los barrios, que el gobierno va a involucrarse mucho más en los barrios.

Bueno, como siempre, hasta que no lo veamos no lo creemos, porque a lo que estamos acostumbrados hasta ahora es a mucho humo en la prensa y poco hecho.

Las relaciones con Izquierda Unida decía que están rotas ¿Y con el PSOE?

Igualmente. No hay ningún tipo de relación ni siquiera en sus obligaciones, ya no solo con Podemos, sino con los grupos de la oposición de darles información sobre los grandes temas de la ciudad.

¿Antes cuando estabais en el gobierno eso ocurría?

Ocurría, bueno, se daba información, pero creemos que no se daba toda la información que se tenía que dar. ¿Ejemplos? Nos enteramos de muchas cosas por la prensa, por ejemplo, de la llegada de la universidad privada.

¿Cómo ve el presente y futuro de la ciudad?

Estamos viendo una potencialización y un impulso muy importante al turismo. Creemos que está bien tener turismo, pero que esto hay que complementarlo con una política industrial. No puede ser todo turismo, tiene que ser algo complementario. Tiene que haber industria y turismo. Nos preocupa mucho que no tengamos noticias todavía de lo que va a pasar con el suelo de baterías, si van a llegar empresas. Son muy preocupantes las noticias que nos llegan de Cristalería, de Windar y, ya más en la comarca, de la Dupont.

¿Cómo valora la Manzana del talento y las propuestas del gobierno de cara a fortalecer el núcleo industrial de la ciudad?

En la misma línea, seguimos sin información, sin noticias de lo que se va a hacer y todo lo que vemos son vendidas de humo.

¿Y qué habría que reforzar? ¿Por qué habría que apostar en esta ciudad?

Ahora mismo los avilesinos y avilesinas el problema más importante que tienen es, sobre todo, la subida de los precios de la vivienda. Y hacen falta políticas ambiciosas, ya no sólo desde el gobierno municipal, sino desde el autonómico y el estatal. Entendemos que hay que declarar zonas tensionadas por los precios y ser más ambiciosos y meterse más a fondo con el tema de la vivienda. Porque la especulación ahora mismo está ganando la batalla y todos los gobiernos de distinto tipo llegan tarde ya.

En cuanto a fijar población, atraer población joven está vinculado también con políticas de empleo. ¿De qué manera podemos atraer a gente joven a Avilés?

Aquí hay dos puntos. Uno, hay que traer trabajo y para eso son imprescindibles los planes de los suelos de Baterías, antes de almacenar el talento. Y dos, un desarrollo más ambicioso del PGO. Están todos los suelos de Gaxín sin desarrollar todavía. Y en materia de promoción de vivienda, sólo tenemos edificios de Quirinal, es lo único que tenemos este año.

¿Vais a tomar un perfil más combativo? ¿Podemos va a intentar plantar cara y hacer valer sus políticas? ¿Cuál va a ser el papel de Podemos en esta nueva tesitura municipal?

Es nuestra obligación ser más combativos y tratar de imponer nuestras políticas porque no queremos que se vayan por otro camino. Las políticas que tiene que desarrollar el gobierno son de izquierdas y no pueden ser de otra manera. Y por el bien de los vecinos, sí las vamos a hacer.

¿De qué manera percibe el auge de la derecha y la extrema derecha?

Se percibe sobre todo en la gente más joven, lo cual es uno de los mayores problemas que hay. No soy pesimista, para nada pesimista, y se pudo ver con todo el tema de Palestina. La gente más progresista y de izquierdas ha tomado conciencia con este asunto.