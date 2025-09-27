Un ejercicio de memoria familiar hecho arte en el Centro Niemeyer de Avilés

El riosellano Pablo Casanueva inauguró ayer en el Centro Niemeyer "La imaxe, lo tapecío", una exposición que nace de un proceso de investigación de memoria familiar, y "radicalmente político". Afirma eso porque relata la historia de su familia, represaliada, exiliada y repartida por diferentes lugares como consecuencia del golpe de Estado de Franco y la dictadura. Habla de los Luna, el mote familiar, y lo hace a través de pinturas, reproducciones, objetos y fotos que ha ido recopilando "para llenar los vacíos de la memoria y dar forma a una investigación con metodología artística".

Casanueva repasa que para llevar a cabo su obra tuvo que hacer un doble viaje, "uno físico y otro en el tiempo", para rescatar las historias de su familia en lugares donde fueron desterrados, encarcelados o exiliados: Cataluña, Galicia, Santander o el "exilio francés como tantos otros". Reinterpreta y modifica fotografías a contraluz, tira de registros poéticos "ante la falta de memoria oral" y plantea una serie de acciones artísticas "fragmentadas pero con cohesión".

Recupera archivos familiares en la muestra que discurre paralela a su largometraje "Luna" que también habla de su la memoria de su familia. "La exposición no nace de la película, solo hay algunos materiales compartidos", explica Casanueva. Por ejemplo relata una historia que surgió a través de un cuadro de Ramón Luna, su tío bisabuelo: lo puso a contraluz, y reprodujo la huella del dedo de su bisabuela para hablar del dolor del "asesinato de un hermano". La muestra podrá verse hasta el 2 de noviembre.