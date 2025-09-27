Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La empresa Sialtrónica recogerá en Soto del Barco el premio "Futuro Avilés"

La Cámara avilesina reconoce el desarrollo de los pasos de peatones "inteligentes" implementados, entre otros concejos, en Corvera

Lorena Turrado y Azahara González, directora de innovación y directora ejecutiva, respectivamente, de Sialtrónica.

Lorena Turrado y Azahara González, directora de innovación y directora ejecutiva, respectivamente, de Sialtrónica. / Ricardo Solís

Christian García

Soto del Barco

La empresa Sialtrónica ha sido galardonada con el Premio emprendedor del año "Futuro Avilés" que otorga la Cámara Oficial de Comercios, Servicios, Industria y Navegación de Avilés, el cual tiene como objetivo reconocer a empresarias y empresarios que destacan tanto por la innovación de sus sistemas comerciales, técnicos o de gestión, pero también por la originalidad, calidad del producto o servicio y el empleo generado. El premio consiste en una dotación en metálico de 2.000 euros, además de una estatuilla conmemorativa y su adhesión a la Cámara avilesina durante un año. La entrega del galardón será el próximo lunes 9 de octubre en el Teatro Clarín de Soto del Barco a las 19.00 horas.

Respecto a Sialtrónica, la Cámara avilesina destacó el desarrollo, fabricación y comercialización de sistemas tecnológicos "avanzados" destinados a la seguridad vial "para mejorar los flujos de tráfico y reducir los accidentes".

Una tecnología visible en la comarca

Este es, precisamente, el sistema implementado por Corvera en enero en las parroquias de Las Vegas y Los Campos, donde se han instalado dos pasos de peatones "inteligentes" que cuentan con un sistema capaz de detectar el paso de los viandantes y advertir a los conductores mediante la iluminación del firme y de la señalización vertical. Están concretamente, en las calles Armando Palacio Valdés y Carmen Sarmiento. Esta medida convirtió a Corvera en el segundo municipio asturiano en implementarlo tras Coaña.

TEMAS

