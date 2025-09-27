La Escuela de Artes y Oficios de Avilés inaugura el lunes el curso con cinco nuevos talleres como novedad

La Escuela de Artes y Oficios de Avilés inaugurará el próximo lunes 29 de septiembre el curso 2025-2026. El acto de apertura tendrá lugar a las 19.00 horas en el vestíbulo de la escuela con la conferencia "El ‘oro negro’ de Asturias. La mina de carbón de Arnao" a cargo de Luis Rodríguez, presidente del patronato. Ese mismo día se iniciará el periodo de matrículas. En total, se ofertan 26 actividades de las áreas de Plástica, Artesanía, Mantenimiento de la salud, Música y Administrativa y Comunicación, para las cuales habrá 53 grupos. Este curso, como novedades, se incluyen otras formaciones como ganchillo de dos agujas, bailoterapia, uso y utilidades del móvil, pandereta y programación página web. Las matrículas se podrán realizar de lunes a jueves en horario de 11.00 a 13.00 y de 18.00 a 20.00 horas. Desde la Escuela de Artes y Oficios destacaron que, con estos nuevos cursos y la ampliación de los cursos de algunas de las actividades, "la Escuela aspira a mantener el objetivo fundacional de contribuir a la cultura y el arte avilesinos.