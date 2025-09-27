Gozón analiza la posibilidad de recurrir su condena a pagar 3,7 millones

Los abogados contratados por el Ayuntamiento de Gozón analizan estos días la sentencia que ha condenado a la administración local a abonar casi 3,7 millones de euros más intereses a la exconcesionaria del servicio de aguas, Asturagua, para así hacer frente a obras ejecutadas y no abonadas. La defensa estudia la posibilidad de plantear un recurso a la decisión del Juzgado de lo contencioso administrativo de Oviedo.

Este proceso judicial llega después de que el Ayuntamiento remunicipalizara el servicio de aguas. El 28 de diciembre de 2016 el Pleno determinó la liquidación de la deuda con Asturagua y la empresa recurrió ese acuerdo. Todo ello, después de que el Ayuntamiento presentara un informe en el que cuestionaba la petición de la mercantil e incluso afirmaba que Asturagua debía al consistorio, extremo que fue tumbado por el juez.n