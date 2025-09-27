Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gozón vibra con su feria de fotografía y naturaleza

La segunda edición de Luanco Natur arranca con ponencias de fotógrafos especializados en fauna y flora y con la participación de numerosas empresas del sector

Inauguración de la feria de fotografía Luanco Natur.

Inauguración de la feria de fotografía Luanco Natur. / L. N.

C. G.

Luanco

La capital de Gozón acogió este viernes la inauguración de la feria de fotografía y naturaleza Luanco Natur. Se trata de la segunda edición del evento, que vuelve con más fuerza que nunca y con colaboraciones "importantes", tal y como indicaron desde la organización.

En esta primera jornada, la inauguración de la feria contó con la participación, entre otros, del alcalde de Gozón, Jorge Suárez, y del director general de Custodia del Territorio, David Villar.

El alcalde de Gozón, Jorge Suárez -en el centro-, durante la inauguración de la feria.

El alcalde de Gozón, Jorge Suárez -en el centro-, durante la inauguración de la feria. / L. N.

La cita, que se alargará hasta el domingo 28, cuenta este año con grandes referentes de la divulgación ambiental y de la fotografía de naturaleza. Este viernes se celebró la ponencia de José Díaz.

Hoy, sábado, es el turno de Carlos González, Diego Manrique y Laura Núñez Bañuls, además del gran plato fuerte de la feria: la proyección del filme "Doñana, donde el agua es sagrada", a la que seguirá un cinefórum con Carmen Rodríguez, directora del documental; Joaquín G. Acho, director de filmación; y Odile Rodríguez de la Fuente, narradora de la pieza.

José Díaz, durante su ponencia en la jornada inaugural de la feria Luanco Natur.

José Díaz, durante su ponencia en la jornada inaugural de la feria Luanco Natur. / L. N.

Mañana domingo, se celebrará un taller de avistamiento de aves junto a Martín García y el colectivo Mavea en la ensenada de Llodero, en Zeluán a partir de las 9.00 horas. A las 11.45, será el turno de la ponencia "Dos mundos, una mirada", a cargo de Merche Llobera. A las 13.30 horas, la 2.ª feria de Luanco Natur celebrará la clausura en la plaza de la Villa.

