Gozón vibra con su feria de fotografía y naturaleza
La segunda edición de Luanco Natur arranca con ponencias de fotógrafos especializados en fauna y flora y con la participación de numerosas empresas del sector
C. G.
La capital de Gozón acogió este viernes la inauguración de la feria de fotografía y naturaleza Luanco Natur. Se trata de la segunda edición del evento, que vuelve con más fuerza que nunca y con colaboraciones "importantes", tal y como indicaron desde la organización.
En esta primera jornada, la inauguración de la feria contó con la participación, entre otros, del alcalde de Gozón, Jorge Suárez, y del director general de Custodia del Territorio, David Villar.
La cita, que se alargará hasta el domingo 28, cuenta este año con grandes referentes de la divulgación ambiental y de la fotografía de naturaleza. Este viernes se celebró la ponencia de José Díaz.
Hoy, sábado, es el turno de Carlos González, Diego Manrique y Laura Núñez Bañuls, además del gran plato fuerte de la feria: la proyección del filme "Doñana, donde el agua es sagrada", a la que seguirá un cinefórum con Carmen Rodríguez, directora del documental; Joaquín G. Acho, director de filmación; y Odile Rodríguez de la Fuente, narradora de la pieza.
Mañana domingo, se celebrará un taller de avistamiento de aves junto a Martín García y el colectivo Mavea en la ensenada de Llodero, en Zeluán a partir de las 9.00 horas. A las 11.45, será el turno de la ponencia "Dos mundos, una mirada", a cargo de Merche Llobera. A las 13.30 horas, la 2.ª feria de Luanco Natur celebrará la clausura en la plaza de la Villa.
