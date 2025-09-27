"Hay infinidad de festivales de calidad extraordinaria"

Ray Gelato, inglés, y Enric Peidro, catalán, son dos de los saxofonistas más reconocidos del panorama internacional. Ambos, que se juntan de vez en cuando para actuar juntos, tocan hoy, a partir de las 20.00 horas, en la Casa de la Cultura de Avilés, donde prometen darlo todo para encandilar al público. Antes atienden a LA NUEVA ESPAÑA.

¿Con ganas de tocar en Avilés?

R: La verdad que sí. Lo que se va a ver no es lo que suelo hacer habitualmente, pero creo que va a ser un espectáculo muy interesante.

E: Siempre me presta mucho tocar en Asturias. Esta, además, va a ser la última vez que nos juntemos este año Ray y yo, por lo que será especial.

¿Cómo surgió esta unión?

R. Somos muy amigos desde hace tiempo y yo, personalmente, soy un gran admirador de su forma de tocar. Ambos somos saxofonistas clásicos y tratamos de hacer cosas chulas.

E: Empezamos a trabajar juntos porque teníamos muchos amigos comunes, entre ellos un pianista que fue nuestro principal nexo de unión. Pronto nos dimos cuenta que la química entre los dos a la hora de tocar era muy buena.

¿Cómo empezaron en el mundo del jazz?

R: Hace mucho, mucho tiempo. A mi me encantaba escuchar las grabaciones que hacía mi padre, que tocaba en una banda de rock and roll. Me parecía un sonido súper bonito, por eso decidí empezar a tocar.

E: Yo empecé muy jovencito, aunque menos de lo que se suele empezar. A los 13 o14 ya tocaba en alguna banda de blues o rock and roll, pero pronto derivé al jazz, sobre todo cuando cumplí los 20. Arranqué en este mundo porque me encantaba el saxofón y me compré uno. En mis primeros cinco o seis años fui autodidacta.

Ustedes que lo viven desde dentro, ¿en qué momento de forma está ahora mismo el jazz?

R: Creo que, tanto en España como en Reino Unido, hay muchísima afición. Enric y yo creemos mucho en la comunicación y el jazz es algo que lo potencia mucho.

E: Está en momento de forma extraordinario, con muchos jóvenes tocando estupendamente, con una gran variedad de estilos, con una salud en los múltiples estilos envidiable. Está en una forma extraordinaria. Aquí en España tenemos la gran suerte de contar con muchísimos festivales, a parte de los cinco o seis con más trayectoria hay infinidad de festivales en pequeñas y medianas ciudad de una calidad extraordinaria. Eso contribuye mucho a la buena salud del jazz, y el público lo respalda.

