IU y PSOE aprueban un consejo de Patrimonio por bajas en el PP en el Pleno de Castrillón

El Pleno de Castrillón de ayer estuvo marcado por las bajas. Ni José Jorge Anes, concejal de Vox, ausente por enfermedad; ni Nuria González-Nuevo, portavoz del PP, que tuvo que asistir a un debate en la Junta del Principado, pudieron asistir, lo que provocó un fenómeno insólito: la izquierda pudo aprobar, por mayoría, una de sus mociones, la de crear un consejo de Patrimonio, a pesar de que los dos partidos de la derecha votaron en contra. Además, la sesión contó con la presencia de Gustavo Prieto, que volvió al Pleno tras estar varios meses de baja. El castrillonense, al que Eloy Alonso le quitó sus competencias y su liberación, mantiene su acta como concejal.

Tras un rifirrafe inicial entre Yasmina Triguero, portavoz de IU, y el Alcalde, Eloy Alonso, al respecto de un minuto de silencio "por el genocidio de Netanyahu hacia el pueblo palestino", algo que finalmente no se produjo; arrancó un Pleno que tuvo un marcado tono bronco entre el PP y los dos partidos de la izquierda. Uno de los puntos calientes fue el debate por el plan de inversiones de Aqualia. Marco Fernández, concejal de Obras, defendió la decisión de retirar la actuación en el saneamiento de San Adriano para sustituirla por una obra de abastecimiento en Naveces. "No se trata de enfrentar a unos con otros, es elegir entre la urgencia y la importancia", defendió el del PP, que aseguró que el gobierno "no va a dejar a nadie de lado". "Su respuesta no se ajusta a la realidad, pedimos al PP que hable con Aqualia para que haga una memoria de verdad y pedimos que se siga pendiente de los vecinos de San Adriano", cargó Triguero, palabras que también subrayó Iván López, portavoz del PSOE. "Hay suficientes ahorros para realizar ambas intervenciones", aseguró. Eloy Alonso criticó duramente a la oposición, recordando que durante los años de mandato de IU y PSOE "no se hizo en ningún momento el mantenimiento de las tuberías". "El Principado es el competente en materia de saneamiento, nosotros ayudaremos en lo que podamos", afirmó.

El momento en el que más se evidenció las ausencias de Anes y González-Nuevo fue tras una moción propuesta por el PSOE. En ella los socialistas pidieron al gobierno, entre otras cuestiones, crear un Consejo municipal de Patrimonio y un "plan de conservación, rehabilitación y mantenimiento del Patrimonio de Castrillón". "No vamos a montar un chiringuito para que se entretengan ustedes ni vamos a ir a los centros educativos, porque eso es adoctrinar", aseguró Marian Carbajal, concejala del PP, que también dijo que "estamos trabajando a ese respecto con las manos atadas por la falta de apoyos de la izquierda y la extrema izquierda, que con el fin de hacer daño al gobierno lo están haciendo a Castrillón". Finalmente, la moción fue aprobada gracias a los diez votos de PSOE e IU. En contra votaron el PP y Vox, que sumaron nueve votos.