Esta es la medida que ha tomado el Senado y que será "un gran apoyo" para la Sociedad Económica Amigos del País de Avilés

La Comisión de Cultura del Senado aprobó esta semana una moción, propuesta por el Partido Popular, para promover la defensa e impulsar la consideración como centros dinamizadores de cultura y ciencia a las Sociedades Económicas de Amigos del País. Esta medida de los populares tiene como objetivo que el Gobierno central muestre su compromiso y ponga en valor la contribución a la sociedad de estas instituciones, tanto por su defensa y promoción de la investigación científica como artística, entre otras cuestiones.

Juan García, secretario de la Sociedad Económica de Amigos del País de Avilés, valoró el impacto de esta medida y la importancia para las entidades. "Desde la red de sociedades se decidió elevar esta solicitud al Senado, pero es algo que no quedará ahí. El objetivo es que llegue también a Congreso para poner en labor la actividad de nuestras entidades", señaló García, que detalló que, si la propuesta sale adelante, será un gran espaldarazo tanto para el resto de Sociedades Económicas como para la avilesina. "Con esto se pretende, nada más y nada menos, que garantizar que se pueda acceder a subvenciones para el correcto desarrollo y funcionamiento de las sociedades", indicó García.

En ese sentido, explicó que el reparto "será proporcional" a las actividades que lleve a cabo cada una de las delegaciones. "Sociedades como las de Jaén, Cartagena o Madrid organizan numerosos eventos y requieren mucho apoyo", comentó García.

La Sociedad Económica de Avilés, en auge

En el caso de Avilés, el secretario avilesino destacó que será "un gran apoyo" en un momento en el que la entidad ha logrado una cifra redonda de socios: cien. "Actuamos con campañas de captación de socios y en los últimos meses el incremento ha sido importante tras una caída producida tras la pandemia del 2020", concluyó.