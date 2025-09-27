Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Menéndez Pidal se llena de "Elementos cotidianos"

El Menéndez Pidal se llena de &quot;Elementos cotidianos&quot; | MARIO CANTELI

El Menéndez Pidal se llena de "Elementos cotidianos" | MARIO CANTELI

Laura Serrano, en la imagen, expone en el IES Menéndez Pidal. Inauguró ayer sus "Elementos cotidianos" y detalló que sus obras "nacen del cruce entre lo natural, especialmente animales y plantas, y elementos o incluso acciones cotidianas" para "inventar nuevos mundos". La muestra se podrá ver en el centro hasta el 20 de octubre.

