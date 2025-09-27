El nuevo acceso a El Estrellín obliga a desviar el tráfico 3 meses
Los trabajos se localizan en la intersección de la carretera AS-329, cerca del punto kilométrico 0+000, en la margen derecha
M. M.
Las obras de construcción del nuevo acceso al vertedero de El Estrellín y la conexión de drenaje que ejecuta la Autoridad Portuaria de Avilés (APA) avanzan a buen ritmo desde su inicio, hace ahora un mes. En este momento, los trabajos se localizan al sur de la cantera del Estrellín, en la intersección existente desde la carretera AS-329, aproximadamente en el punto kilométrico 0+000 de la misma, en su margen derecha. En este punto, el proyecto de obras exige desvíos temporales del tráfico debidamente señalizados en las carreteras AS-328, entre Avilés y el Faro Peñas, y AS-329, que comunica con el faro, manteniendo en todo momento el tráfico de la AS-328 en ambos sentidos de circulación.
Respecto a la AS-239, se habilitará una intersección provisional para mantener el acceso a la citada vía autonómica, a la cantera de El Estrellín y al vertedero de ArcelorMittal. El plazo estimado de duración de estos desvíos provisionales será de unos 3 meses, a partir del próximo lunes 29 de septiembre.
El objeto de la actuación que se lleva a cabo con esta obra es ordenar los terrenos del entorno de la cantera de El Estrellín en la zona de la intersección entre las carreteras AS-328 y AS-329.
Suscríbete para seguir leyendo
- El cuartel de la Guardia Civil de Avilés, 'con fecha de desalojo y sin alternativa
- Golpe al narcotráfico en Asturias: la Policía Nacional desmantela un 'búnker' y desarticula una de las mayores redes de venta de drogas de Avilés
- La popular sidrería Yumay de Villalegre ya tiene fecha de cierre y es en meses
- Revolución en los centros de salud de Avilés: llega la Inteligencia Artificial a una prueba médica muy habitual
- Crece la preocupación en este punto de Asturias por las 'carreras ilegales': 'Tememos que vayan tan rápido que no puedan esquivar a un peatón
- Habla uno de los 27 afectados por el ERE de Windar: 'En Asturias hay trabajo para nosotros
- Esta es la nueva propuesta de la gran joya de la cocina en Asturias: un menú homenaje a la Rula de Avilés
- Icónico edificio a la venta en Avilés: 1,5 millones y con todos los pisos y el bajo comercial alquilados