El nuevo acceso a El Estrellín obliga a desviar el tráfico 3 meses

Las obras de construcción del nuevo acceso al vertedero de El Estrellín y la conexión de drenaje que ejecuta la Autoridad Portuaria de Avilés (APA) avanzan a buen ritmo desde su inicio, hace ahora un mes. En este momento, los trabajos se localizan al sur de la cantera del Estrellín, en la intersección existente desde la carretera AS-329, aproximadamente en el punto kilométrico 0+000 de la misma, en su margen derecha. En este punto, el proyecto de obras exige desvíos temporales del tráfico debidamente señalizados en las carreteras AS-328, entre Avilés y el Faro Peñas, y AS-329, que comunica con el faro, manteniendo en todo momento el tráfico de la AS-328 en ambos sentidos de circulación.

Respecto a la AS-239, se habilitará una intersección provisional para mantener el acceso a la citada vía autonómica, a la cantera de El Estrellín y al vertedero de ArcelorMittal. El plazo estimado de duración de estos desvíos provisionales será de unos 3 meses, a partir del próximo lunes 29 de septiembre.

El objeto de la actuación que se lleva a cabo con esta obra es ordenar los terrenos del entorno de la cantera de El Estrellín en la zona de la intersección entre las carreteras AS-328 y AS-329.