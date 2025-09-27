Raquel Ruiz asegura que la Mancomunidad «es un ejemplo de entidad viva»

«Frente a la crítica fácil y obsesiva de Esther Llamazares con algunos temas, preferimos hablar con hechos. La Mancomunidad Comarca Avilés está trabajando, ejecutando proyectos y dando resultados visibles para los vecinos, si no que la portavoz del partido popular se pasee por la calle de La Muralla», cargó ayer Raquel Ruiz, concejala socialista y presidenta de la Mancomunidad Comarca Avilés, tras las palabras de Esther Llamazares, que avanzó que llevará al Tribunal de Cuentas la gestión de la entidad.

Uno de los puntos de crítica de la portavoz popular es que, según sus palabras, el presupuesto no se puede ejecutar hasta que se publique en el BOPA, algo que se hizo hace unos días. Ruiz pasó de largo la acusación y defendió que «la Mancomunidad ha incrementado sus presupuestos de 239.000 euros a más de 2 millones de euros para llevar a cabo diferentes inversiones». «Un plan del que, por cierto, ya llevamos ejecutado en más de un 80% entre los cuatro concejos. Una entidad capaz de multiplicar por ocho su presupuesto gracias a su capacidad para atraer fondos europeos es el mejor ejemplo de una entidad viva, ágil y que está asumiendo un papel fundamental en la proyección turística de nuestra comarca», subrayó.

«La Mancomunidad funciona», reiteró Ruiz. «Así lo demuestra el grado de ejecución de las inversiones y su capacidad de atraer fondos europeos», añadió la concejala, que recordó que «no hubiéramos obtenido los fondos del Plan de Sostenibilidad si no nos hubiéramos presentado a la convocatoria de forma conjunta, a través de la Mancomunidad, todos los territorios». Este fue uno de los aspectos que más valoraron cuando nuestro proyecto fue seleccionado entre las más de trescientas candidaturas que se presentaron», concluyó la presidenta del ente. n