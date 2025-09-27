El San Fernando celebra la diversidad de las lenguas
El alumnado del colegio San Fernando de Avilés celebró este viernes el Día Europeo de las Lenguas con actividades de los diferentes niveles del centro. Los escolares de Infantil –en la imagen– ofrecieron un recital de canciones en inglés en el patio del colegio, mientras que el alumnado de Primaria decoró varios puntos de las instalaciones con murales relacionados con distintos idiomas. Además, el alumnado de 3.º y 4.º de la ESO participó en una charla sobre la Unión Europea.
