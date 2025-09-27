Último fin de semana de las exposiciones de "DiversAvilés"
Las exposiciones de la iniciativa "DiversAvilés", ubicadas en la Factoría Cultural, bajarán el telón el próximo martes 30 de septiembre tras dos semanas abiertas. Los interesados podrán acudir a la instalación hasta ese día en horario de 9.00 a 14.30 y de 16.30 a 21.00 horas. Se trata de las muestras "Retratando Asturias", con los ganadores del primer certamen de pintura, dibujo y fotografía dirigido a "Artistas con diversidad funcional", además de "Güela", la exposición de la fotógrafa sorda Marta López sobre su abuela.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El cuartel de la Guardia Civil de Avilés, 'con fecha de desalojo y sin alternativa
- Golpe al narcotráfico en Asturias: la Policía Nacional desmantela un 'búnker' y desarticula una de las mayores redes de venta de drogas de Avilés
- La popular sidrería Yumay de Villalegre ya tiene fecha de cierre y es en meses
- Revolución en los centros de salud de Avilés: llega la Inteligencia Artificial a una prueba médica muy habitual
- Crece la preocupación en este punto de Asturias por las 'carreras ilegales': 'Tememos que vayan tan rápido que no puedan esquivar a un peatón
- Habla uno de los 27 afectados por el ERE de Windar: 'En Asturias hay trabajo para nosotros
- Esta es la nueva propuesta de la gran joya de la cocina en Asturias: un menú homenaje a la Rula de Avilés
- Icónico edificio a la venta en Avilés: 1,5 millones y con todos los pisos y el bajo comercial alquilados