Último fin de semana de las exposiciones de "DiversAvilés"

Las exposiciones de la iniciativa "DiversAvilés", ubicadas en la Factoría Cultural, bajarán el telón el próximo martes 30 de septiembre tras dos semanas abiertas. Los interesados podrán acudir a la instalación hasta ese día en horario de 9.00 a 14.30 y de 16.30 a 21.00 horas. Se trata de las muestras "Retratando Asturias", con los ganadores del primer certamen de pintura, dibujo y fotografía dirigido a "Artistas con diversidad funcional", además de "Güela", la exposición de la fotógrafa sorda Marta López sobre su abuela.