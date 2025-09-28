La Asociación de Donantes distingue a sus mejores contribuyentes

La Asociación de Donantes de Sangre de Avilés y Corvera celebró ayer su asamblea general, en la que distinguió a algunos a aquellos donantes que han llegado a un número destacado de aportaciones. "Estamos contentos porque vemos que cada vez la gente joven se anima más a donar", señaló Carlos Vigil, presidente de la entidad, que lamentó que, a pesar de que hay una remontada en lo que a incorporaciones se refiere, el balance total bajó "un poquitín" respecto al año pasado. "Las incorporaciones cada vez son mayores", destacó.