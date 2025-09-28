Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La atemporalidad de Lorca

Alberto San Juan y su banda levantaron a todo un público del Palacio Valdés, exigente como es sabido por las obras teatrales presentadas

Rubén Martínez

Rubén Martínez

Actividad central del festival Fifty-fifty en un lleno teatro Palacio Valdés para recibir a Alberto San Juan y su Banda Obrera; una vez más poesía y música, pero en este caso fuera del canon habitual de lectura de poema y canción posterior. San Juan recita, canta y lo hace todo con una memoria tan prodigiosa como fue la de Lorca

Comienzo sobrio con la "Aurora de Nueva York", recordando en parte a Enrique Morente y su disco "Omega", para a continuación recitar casi sin pausas la conferencia que Lorca impartió en la Residencia de Señoritas de Madrid, cuando presentó el libro "Poeta en Nueva York" a su regreso de la ciudad en 1930 y donde se escucharon por primera vez algunos poemas: "Carne mía, alegría mía, sentimiento mío".

San Juan y su banda demostraron en el Fifty Fifty la atemporalidad de Lorca tantos años después y lo avanzado para su tiempo, tal cual pareciera escrito en estos convulsos momentos que vive el mundo de un capitalismo feroz que pretende acabar con el que es y piensa diferente.

Luego de un inoportuno sonido de teléfono en el patio de butacas, que paro a San Juan– "…Si es para mí di que no estoy…"–las últimas interpretaciones a cargo de la Banda llegan a un Lorca que recae en Cuba: "Son negros en Cuba· y con un San Juan más latino de toda la noche y un sonido de la voz y el grupo que recordó a Santiago Auseron y su etapa cubana.

Un final que levantó a todo un público del teatro Palacio Valdés, exigente como es sabido por las obras teatrales presentadas. Varios minutos de aplausos y un último saludo de apoyo de Alberto San Juan, para las "Las 6 de La Suiza".n

Interpretado por Alberto San Juan y la Banda Obrera.

Palacio Valdés. 26 de septiembre de 2025

