Avilés realza la figura del poeta de El Carbayedo Bernardo Guardado | LUISMA MURIAS

El cementerio de La Carriona acogió este sábado un emotivo homenaje al poeta avilesino, de El Carbayedo, Bernardo Guardado, fallecido en 1982, que "abrió camino a la literatura en asturiano", según señaló días atrás su hija, Cani. Ayer, su hija Ana Solís, concejala de Memoria Democrática, y un numeroso grupo de personas, en la imagen, pusieron en valor la figura de Guardado, a quien se reconoció su labor con la colocación de una placa por iniciativa de Jueves Versos, quienes organizaron un recital poético para honrar a la figura de la literatura avilesina.

Avilés realza la figura del poeta de El Carbayedo Bernardo Guardado

