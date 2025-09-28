Avilés realza la figura del poeta de El Carbayedo Bernardo Guardado
El cementerio de La Carriona acogió este sábado un emotivo homenaje al poeta avilesino, de El Carbayedo, Bernardo Guardado, fallecido en 1982, que "abrió camino a la literatura en asturiano", según señaló días atrás su hija, Cani. Ayer, su hija Ana Solís, concejala de Memoria Democrática, y un numeroso grupo de personas, en la imagen, pusieron en valor la figura de Guardado, a quien se reconoció su labor con la colocación de una placa por iniciativa de Jueves Versos, quienes organizaron un recital poético para honrar a la figura de la literatura avilesina.
