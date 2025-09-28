Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El casco histórico de Avilés se mueve a ritmo del jazz callejero del festival Fifty-Fifty

La "Patrulla Dixie" ofreció un pasacalles por el centro de la villa y el Conservatorio acogió el concierto infantil "El fantasma Disklavier"

El casco histórico de Avilés baila a ritmo de jazz

El casco histórico de Avilés baila a ritmo de jazz

VÍDEO: Christian García / FOTO: Luisma Murias

C. G.

Avilés

El jazz nació en Nueva Orleans (Estados Unidos) a finales del siglo XIX como un estilo musical caracterizado por la improvisación y un espíritu puramente callejero. Siguiendo esa premisa, la banda "Patrulla Dixie" ofreció un pasacalles por el casco histórico de Avilés a bordo de un camión en el que los músicos dieron un recital. En El Parche, con las terrazas llenas, no fueron pocos los que aprovecharon la enorme explanada, reconvertida en una gigantesca pista de baile, y que se animaron a dar unos pasos al son de los acordes. Mientras, en el Conservatorio Julián Orbón, se celebraron dos sesiones del concierto infantil "El fantasma Disklavier" con una pianola mágica cuyas teclas se movían solas con numeroso público joven.

EN IMÁGENES: Así fue el concierto ambulante de jazz por las calles del casco histórico de Avilés / Luisma Murias

Hoy, a las 17.00 horas, se celebra un homenaje al escritor tinetense Xuan Bello por su labor como una de las voces más importantes de la literatura asturiana. El acto será en la Casa de la Cultura.

