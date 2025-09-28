Castrillón incorporará la inteligencia artificial en su oficina técnica
N. M.
Castrillón iniciará, en noviembre, un proyecto piloto para la incorporación de la Inteligencia Artificial a la administración. La iniciativa se desarrollará conjuntamente desde los Servicios Informáticos y la Oficina Técnica. El objetivo del piloto, que tendrá una duración prevista de 20 semanas, es evaluar la viabilidad y el impacto de la implementación de un sistema de Inteligencia Artificial, basado en el modelo Gemini de Google, como herramienta de apoyo para incrementar la eficiencia operativa de la Oficina Técnica del Ayuntamiento.
El proyecto se denomina Asistente Técnico Virtual: Implementación de IA con Gemini para la mejora de la eficiencia y la atención ciudadana en la Oficina Técnica Municipal y busca aplicar esta tecnología a un conjunto acotado de procedimientos de alta demanda, tales como la gestión de consultas urbanísticas menores y la revisión preliminar de licencias o declaraciones responsables de obra menor. El objetivo es automatizar y asistir en estos procedimientos, reduciendo los plazos de respuesta al ciudadano, minimizando errores de tramitación y liberando tiempo del personal técnico para que puedan centrarse en tareas de mayor valor añadido, como la inspección y el asesoramiento complejo.
