César Menéndez, director de la Escuela Superior de Arte: «Ya no solo cuenta ser un gran creativo, también trabajar en equipo»

César Menéndez es el director de la Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias. Está ilusionado porque las obras de la segunda fase, que permitirán la construcción de un edificio en el Parque Empresarial del Principado (PEPA), está en camino.

El curso ya empezó reivindicativo con una asamblea de estudiantes reclamando mejores accesos a la sede del Parque Empresarial, al PEPA. Están pidiendo algo que ya venía reclamando el centro desde hace años, ¿no es así?

Desde que sabíamos que íbamos a tener alumnado en una sede fuera de la ciudad, ya solicitamos una mejora en el transporte público. Y también, claro, mejoras en los accesos. El acceso que hay ahora, tiene aceras y se puede ir, pero son estrechas, son accesos bastante incómodos e incluso peligrosos. Hubo un esfuerzo por parte del Ayuntamiento, limpiaron las aceras, pero no necesitan solo limpieza. La mejora figura en el Plan de Movilidad, hay planos que incluyen carriles bici y todo eso. El alumnado y nosotros necesitamos un compromiso de que la mejora ha de llevarse a cabo pero también sabemos que no todo está en manos del Ayuntamiento, ahí entra también el Principado, son obras que dependen de más administraciones.

Los alumnos de Diseño no sabían que este año tenían asignaturas en la sede de Restauración, en el PEPA. ¿A qué se debe?

Exacto. El año pasado, cuando tuvimos todo el número de matrícula y la distribución de asignaturas a talleres, nos dimos cuenta que necesitábamos liberar estos talleres de Camposagrado y qué mejor que ir un grupo a talleres (a Restauración) que son mucho mejores que los que hay aquí.

¿Y sobre el transporte al PEPA?

El transporte público no cumple demanda y Autos Villa parece ser que tiene ahora más frecuencias. Eso es fácil y se hizo, pero el resto requiere su tiempo. También tenemos el apeadero de Feve, que da paso al Niemeyer, que está inhabilitado y eso ya es cosa de otra administración. Hay muchas cosas en juego que requieren que estemos todos codo con codo con esto, alumnado, profesorado, Ayuntamiento...

¿Las reivindicaciones de los estudiantes son también las de la ESAPA?

Necesitamos tener un acceso mejor para esa sede, no hay duda.

Este curso comienza, lo decía en la presentación, con «más ilusión que otros años».

Siempre empezamos con ilusión, pero este año, esa ilusión es diferente porque vamos a tener pronto el comienzo de unas obras muy esperadas y eso, claro, ilusiona. Todo eso te ayuda un poco a viajar, a soñar de que vamos a estar en un sitio nuevo... Llega por fin.

¿Cuántos años llevan esperando?

Desde antes de la pandemia. La idea era que próximamente arrancara la ampliación y se fue dejando ir. Ahora ya estamos más contentos y motivados.

¿Qué implicará esa segunda fase?

Tendremos más talleres, más espacios. Pero al fin y al cabo, crecer en algún lado tampoco depende 100% de una escuela, de un centro, sino depende de las instalaciones y la demanda también, claro. Lo que sí que creemos es que, por supuesto, eso va a afectar a muchas cosas. Si podemos dar un paso cualitativo en cuanto a mejores talleres, entendemos que la gente quiera venir a estudiar aquí. Aparte de eso, creemos que va a favorecer a esa difusión de los estudios. La convivencia teniendo dos centros separados es buena, pero nosotros nos esforzamos mucho en tener eventos en los que participe todo el alumnado y profesorado. Y la nueva sede favorecerá todo eso. Y también el compartir experiencias. Que un alumnado de Conservación y Restauración vea cómo se trabaja a nivel metodología el alumnado de Diseño, también ayuda. Será positivo además para el desarrollo de proyectos. Estar juntos va a ser muy positivo, compartir experiencias y conocimiento, sobre todo.

¿Cómo afronta el nuevo curso?

Vamos a seguir intentando invertir mucho esfuerzo para que el trabajo del alumnado salga de las aulas. Contaremos con profesionales y que ellos interaccionen con el alumnado. Además, vamos a tratar de arrancar con publicaciones de la escuela. Vamos a intentar dar salida a una revista con el mismo objetivo de difundir estos estudios y que el alumnado siga demostrando su talento. Talento que no solamente lo tienen que utilizar para sacar nota, sino también para ver cómo es su aportación al tejido social, cultural y, por supuesto, al empresarial.

Estos estudios tienen una buena salida laboral, ¿no es así?

Sí. Lo que más nos enorgullece es el «feedback» que tenemos de las empresas. Estamos muy contentos con su profesionalidad, con su capacidad técnica, y con su saber estar. Ahora mismo ya no sólo cuenta ser un gran creativo o ser una gran creativa, sino también el saber trabajar con personas, que se cumpla con otras cualidades que van más allá de la profesión, saber trabajar, eso es fundamental. Muchas veces desde las mismas prácticas, el alumnado pasa a formar parte de la plantilla. Es muy habitual.

Estos estudios son radicalmente vocacionales.

El que estudia en la ESAPA es porque le gusta y viene aquí para aprender a ser un gran profesional. Hay un dato también que sí es cierto que ya empezamos el curso pasado, que es la colaboración con La Curtidora. Vamos a hacer un esfuerzo para que el alumnado se forme en emprender un proyecto o una empresa relacionada con el diseño o con la conservación y restauración, ese es uno de nuestros retos, la formación en el emprendimiento.

