La falta de plazas y el retraso de las escuelinas tensiona a las familias de Avilés

Encontrar plaza en una escuelina en Avilés es casi equiparable a que toque la lotería: las probabilidades son pocas. La baja natalidad registrada en los últimos años en el municipio nada tiene que ver con la alta demanda de los centros educativos públicos en los que se presta el primer ciclo de Educación Infantil, que comienza a los cuatro meses de edad y llega hasta los tres años. Como en todo, hay excepciones y la escuelina de Jardín de Cantos, que depende de la consejería de Bienestar Social y no de Educación, como el resto, es la única que ya iniciado el curso aún tiene vacantes.

A esa problemática de conseguir una plaza se suman las nuevas escuelinas autonómicas, que pese al anuncio a bombo y platillo por parte del Principado aún no han abierto sus puertas en Avilés. Es más, la "Curriverás" que ocupará el antiguo edificio del segundo ciclo de Infantil del colegio Palacio Valdés aún está pendiente y todo ello pese a ya haber admitido alumnado el curso pasado. "La apertura será inminente, es cuestión de semanas", manifiestan desde Educación. "Curriverás", en asturiano, es una manera de llamar a un juguete imaginario con el que se gastan bromas a los niños, tal y como indica el diccionario de la Academia de la Llingua.

La escuelina de Jardín de Cantos aún tiene pendientes por cubrir cinco plazas para el último curso del primer ciclo de Educación Infantil, es decir, para los pequeños de dos y tres años, algo nada habitual en una ciudad en la que la lista de espera, al menos en las tres escuelinas municipales, ha superado las 140 solicitudes, que obligan desde inicios de curso a que los progenitores tengan que hacer cábalas y tirar de familiares o cuidadores para atender a sus pequeños, desde meses a tres años.

"Un año de espera"

Otro caso son las escuelinas autonómicas, que aún no han abierto sus puertas. La más avanzada es "Curriverás" que está situada en el colegio Palacio Valdés y para la que aún no hay fecha concreta de apertura. Fuentes de la consejería de Educación afirman que la apertura está muy próxima, mientras tanto las familias que a primeros de curso esperaban por estrenar el nuevo centro han tenido que encajar "otro retraso".

"Llevamos ya esperando un año", manifiestan algunos padres consultados por este periódico, pese a que sus hijos forman parte de la lista de admitidos. Visto que la apertura de ese centro público se está haciendo de rogar por las obras de adaptación de los espacios –comenzaron en primavera y aún no están finalizadas–, han tenido que matricular a sus pequeños en centros privados a la espera de la apertura de "Curriverás", con el consiguiente desembolso económico. "Pagamos 190 euros al mes por a asistir cuatro horas de lunes a viernes", señala la madre de uno de los admitidos en "Curriverás" que ya lo era el curso pasado.

Centros privados

Otros se han visto obligados a recurrir a los abuelos para poder conciliar su vida laboral y familiar: "Llevamos un año igual, incumplimientos, plazos y demás que se traducen en una pésima gestión por parte de la Consejería de Educación", apunta otra madre, indignada con la tramitación de una escuelina que "venía a aliviar los problemas de plazas de La Toba, La Magdalena y El Quirinal, pero resulta que no, al menos, por el momento".

"Pensábamos que iba a abrir en septiembre, como todas las escuelinas, pero la del Palacio Valdés parece que está gafada", comentaron otros progenitores, que han tenido que recurrir a escuelinas privadas "porque de otra manera sería imposible: los dos trabajamos por las mañanas". La prevista en el colegio Poeta Juan Ochoa de La Luz ya está adjudicada y pendiente del inicio de la obra y la tercera, en el Marcos del Torniello, aún está pendiente ya que la licitación quedó desierta.

Cocina propia en Cantos

Trini Suárez es la directora de la escuelina de Jardín de Cantos, un centro con 55 plazas en total. El pasado miércoles aún quedaban cinco libres. "No sabemos la razón por la que aún hay plazas libres, quizá desconocen este centro", apunta Suárez, que detalla que la cocina propia, la existencia de una pareja educativa en todos los cursos y la "calidad educativa y la atención integral" son los puntos fuertes de esta escuelina que aún está gestionada por la consejería de Bienestar Social, pero está pendiente de pasar a formar parte de la red de escuelinas de Educación "aún sin fecha".