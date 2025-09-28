Finalizan los trabajos de mejora del colector de la ría de Avilés

Avilés ha reforzado su sistema de saneamiento. Tras meses de obras, la consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha concluido la mejora en el túnel bajo la ría de Avilés tras invertir en la zona 602.145 euros. Los trabajos se han centrado en la rehabilitación de esta infraestructura que conduce las aguas residuales de la margen izquierda de la ría, así como las aguas industriales procedentes del polígono de Tabaza, hasta la estación depuradora de Maqua.

El fondo de las obras ha estado en la sustitución y reforma de los apoyos metálicos de las conducciones, ubicadas a casi treinta metros de profundidad, así como en la reparación de juntas y la impermeabilización de los paramentos del túnel. Este túnel, de 3,4 metros de diámetro interior y formado por dovelas de hormigón, alberga dos colectores de aguas residuales urbanas y un colector de aguas industriales, todos ellos fabricados en poliéster reforzado con fibra de vidrio.

Agua marina

Con estos trabajos se evita la filtración de agua marina por las juntas entre dovelas, que provocaba daños en conducciones, apoyos y bandejas de cableado. Una vez finalizada la intervención, se garantiza la seguridad estructural del túnel y la continuidad del servicio de depuración. Con la intervención, además, se refuerza la eficiencia del sistema de saneamiento de Avilés y su entorno, asegurando un correcto tratamiento de las aguas residuales e industriales, además de prolongar la vida útil de la infraestructura.

Plan de inversiones

Estos trabajos forman parte del plan anual de inversiones de la consejería, que moviliza más de 100 millones para ejecutar obras en 56 concejos. El Gobierno del Principado muestra así su compromiso con la mejora de los servicios básicos municipales y con la sostenibilidad del ciclo del agua, al tiempo que mejora la eficiencia del sistema de saneamiento y protege el entorno. El programa de actuaciones que está en marcha se orienta a modernizar infraestructuras hidráulicas, asegurar el abastecimiento en todo el territorio, avanzar en eficiencia energética y responder a los desafíos del cambio climático.