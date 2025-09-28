El gran proyecto del "nuevo Avilés": industria, ocio y equipamientos a la vera del Centro Niemeyer (y ya se manejan fechas)

El Ayuntamiento de Avilés avanza en la revisión parcial del Plan General de Ordenación (PGO) que aborda el desarrollo urbanístico y la ampliación del Parque Científico y Tecnológico "Avilés Isla de la Innovación" para reactivar un espacio clave en la ciudad que generará más actividad económica y supondrá una importante transformación de la trama urbana. Y ya hay fechas, que avanzó ayer el concejal de Desarrollo Urbano y Económico, Manuel Campa: "Estamos trabajando en la documentación que contiene la revisión parcial del PGO de Avilés para el desarrollo del Parque con el objetivo de llevarla a pleno para su aprobación antes de final de año". Luego deberán pasar cuatro meses más, dos de alegaciones y dos de estudio de esas alegaciones, si las hubiera. "A mediados de 2026 podríamos estar ante la aprobación provisional", señaló.

Del Niemeyer a la industria: Avilés acelera su apuesta por un nuevo espacio de innovación

De ahí a cuándo se verán máquinas trabando en la zona prefirió no dar fechas. Paso a paso. Sí avanzó que el coste estará entre los 10 o 15 millones de euros: "Elevar el terreno a la altura del Niemeyer y urbanizar será lo más caro". El dueño mayoritario de este suelo es Sepides y, en menor medida, el propio Ayuntamiento, Arcelor...

"Esta ampliación supone que vamos a tener 220.000 metros cuadrados a disposición de nuevas empresas. Y este es el momento de hacerlo, coordinado con el desarrollo del suelo de Baterías, porque ambas actuaciones nos permitirán impulsar la actividad productiva y económica de Avilés vinculada a la industria, a la innovación y al conocimiento", dijo, a la vez que destacó que este proyecto "no es una ampliación del PEPA (Parque Empresarial Principado de Asturias) si no la bisagra que unirá ciudad e industria", subrayó el concejal que presentó el proyecto de ampliación en el espacio Maqua, estandarte de la innovación en Avilés.

Baterías

"Por un lado, en Baterías, queremos atraer industria con un alto componente de innovación, sostenible, moderna. Pero también estamos viendo en Avilés el desarrollo de empresas próximas al sector industrial que necesitan otro tipo de espacios: centros de I+D, laboratorios, oficinas tecnológicas... Y el espacio entre el Niemeyer y Baterías está pensado para acoger este tipo de actividad y de empresas", dijo, y agregó: "Así, con la ampliación del Parque y el desarrollo de los suelos de Baterías, Avilés estará preparado para aprovechar todas las oportunidades para atraer empresas que, además, se prestan apoyo unas a otras y, sobre todo, generan empleo de calidad. Tendremos espacio para grandes empresas industriales y también para atender esa demanda de empresas de los sectores científico y tecnológico que prestan servicios a la industria" explicó Campa de este cóctel llamado a resituar un Avilés en el mapa con "Nueva centralidad". Descartó, no obstante, dar nombres de las empresas interesadas: "Siempre hay gente que llama preguntando", dijo.

Nuevo Avilés

Al otro lado de la ría crecerá otro Avilés, o, mejor dicho, uno nuevo. En primer lugar un terreno a ras de Centro Niemeyer de forma que no se aprecie, según Manuel Campa, el «salto» de un lugar a otro. «Vamos a disponer de espacios públicos con zonas verdes, equipamiento deportivo y un espacio que pueda acoger eventos sociales o culturales. No se trata de un parque industrial tradicional, sino que contará con una oferta de servicios que va a conformar un espacio empresarial que no tenemos ahora en la ciudad, que no va a funcionar solo de ocho a seis sino que tendrá vida y actividad todo el día», subrayó.

Distribucción

«Este proyecto supone integrar esos antiguos espacios industriales en la trama urbana de una ciudad que, paso a paso, hemos ido recuperando sin perder el concepto industrial y con el objetivo puesto en la creación de empleos de calidad», señaló Campa. La distribución incluye edificios de servicios, que podrían compararse con lo que es hoy La Curtidora, al menos tres edificios «escaparate» que serán visibles desde el viejo Avilés y que serán una especie de emblema del Parque Científico y Tecnológico de la ciudad, residencias, restaurantes, una gran plaza, pistas deportivas... Además, en estas parcelas se permiten usos hoteleros y de residencia. Respecto al plan inicial se han modificado los accesos: no se construirá uno nuevo sino que se mejorarán los existentes, en concreto la ahora conocida como «rotonda del Niemeye», que aumentará de tamaño.

Accesos

También mejorará el cruce del Puente Azud. A nivel peatonal se podrá acceder por la pasarela del Puerto, el puente de San Sebastián... En conclusión: la ampliación del Parque cuenta con una superficie de 221.163,14 metros cuadrados en la que se ubicarán parcelas para centros de empresas, grandes empresas, empresas de tamaño medio, dos zonas para servicios, zonas verdes y equipamientos. Avilés crecerá mirando a la ría.