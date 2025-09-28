Lavado de cara para el campo de golf de Corvera

Gracias a la reciente sentencia favorable del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en la que el tribunal dicta que el Ayuntamiento actuó correctamente al resolver la concesión de la gestión del campo, ahora el consistorio ya puede entrar en los terrenos del campo de golf. Ahora, el consistorio quiere realizar un plan de mejora y mantenimiento al terreno para el que destinará 42.000 euros y se desarrollará durante este año y el siguiente.

El plan prevé hacer tres limpiezas. La primera se realizará en las próximas semanas, la segunda en la primavera de 2026 y la tercera antes de finalizar el verano del año que viene.

Además, el Ayuntamiento va a acometer tres limpiezas extraordinarias del entorno que no forman parte del campo de golf, pero sí forman parte de las zonas municipales que pertenecen al consistorio como consecuencia del desarrollo y de la construcción de la urbanización de Los Balagares.