Luanco se adentra en Doñana de la mano de Odile Rodríguez de la Fuente

La feria de fotografía y naturaleza Luanco Natur acogió este sábado una intensa jornada de actividades, entre las que destacó la proyección de "Doñana, donde el agua es sagrada", que trajo un cinefórum con la directora, Carmen Rodríguez, el director de filmación, Joaquín Acho, y la narradora, Odile Rodríguez de la Fuente –en la imagen, con camisa blanca y negra, junto al equipo de la organización–. Además, se celebraron diferentes talleres con OM System, Laura Núñez, Carlos González y Diego Manrique.