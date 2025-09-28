El pacto de la disconformidad y obligaciones que cumplir

Mediado un mandato es siempre buen momento para hacer balance del estado de cumplimiento de los compromisos adquiridos, es decir, evaluar qué queda por hacer y qué se puede mejorar de lo realizado. En Avilés no parece estar en su mejor momento el acuerdo bipartito que queda activo entre los socialistas y una parte del grupo Cambia, y no es precisamente porque se hayan roto las costuras con las izquierdas, sino por las dudas que genera lo que se ha avanzado hasta ahora del llamado 'pacto de la Fruta' [en relación con la calle donde se ubica del complejo hotelero donde tuvo lugar aquella firma a tres bandas].

En ese proceso de analizar el progreso de los compromisos adquiridos, parece que solo desde un lado han comenzado a pisar el acelerador de definir metas y estrategias alineadas con la realidad. Cumplidos siete meses desde la salida del gobierno de los dos concejales de Podemos, continúan sin avances visibles algunos de los compromisos sellados con la formación morada. Y ese "desprecio" del que en algún momento hablaron los de Podemos ha vuelto a confirmarse, como reveló el concejal David García en una entrevista con este diario, al confirmar que su buena voluntad al retirar una cuestión al pleno acerca de los avances realizados en la remunicipalización de servicios no han obtenido respuesta del PSOE, que nunca llegaron a convocar la reunión a la que comprometieron para darle explicaciones al respecto.

Con las relaciones "absolutamente rotas" de ese lado, como defiende García, al PSOE solo le queda limar asperezas –e instar a la moderación en las filas del gobierno– para que las peticiones de reprobación a la concejala de Vivienda no acaben por elevar a mayúsculas las voces que comienzan a volverse en contra. El compromiso no es un concepto binario, es más complejo que simplemente tenerlo o no. Y se puede categorizar en tres niveles: distracción, decisión y disciplina. Es el primero, en el de la distracción, en el que parecen haberse instalado algunos. Choca escuchar por boca de IU las palabras de "renacimiento" para el Centro Niemeyer, cuando ellos mismos pidieron estar en el patronato, tras la salida de la edil Sara Retuerto, con el ánimo de fiscalizar la actividad del complejo cultural.

Y mientras la decisión y la disciplina se imponen en las filas del PSOE, para ir dando visibilidad a los compromisos con los grandes proyectos de ciudad como el Parque Científico y Tecnológico, la pelea desde la oposición parece enfocarse más al ámbito turístico. La negociación de los presupuestos de 2026 marcará un antes y un después en el 'pacto de la Fruta' que se pudrió este 2025. Hay una parte de los firmantes de aquellos compromisos que evidencian ya su disconformidad. Habrá que ver hasta que punto afecta la llegada, a un año de las elecciones, de la universidad privada que ha abierto una brecha insalvable entre IU y PSOE. Y advierten los del IU: en Avilés tiene que haber vivienda además de ocio.