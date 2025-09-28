El PP sopesa "acciones legales" contra Raquel Ruiz

Esther Llamazares, portavoz del PP en Avilés, anunció que estudia con sus abogados "acciones legales contra la presidenta de la Mancomunidad, Raquel Ruiz". Esto se debe a las palabras de la socialista, que aseguró que el cruce de declaraciones entre ella y la popular es "otro capítulo del teatro que la señora Llamazares acostumbra a hacer en política. Embarrar es lo que funciona. Lo hace hasta en su propio partido, donde tiene un proceso judicial abierto". Esto último encendió al Partido Popular.

"Las difamaciones y falsedades divulgadas por la presidenta ya están en manos de mis abogados, porque acusar de un proceso judicial inexistente es muy grave. No se puede tapar la opacidad con mentiras y, por supuesto, no todo vale. No entraremos en su estrategia del insulto y el ataque personal por más que insistan, somos profesionales y hemos venido a hacer política", señala Llamazares.

El cruce de declaraciones llegó tras la decisión, por parte de la portavoz popular, de llevar al Tribunal de Cuentas la gestión de la mancomunidad Comarca de Avilés. Llamazares quiso reafirmarse en su decisión y lamenta que Ruiz "aparezca en los medios no para explicar, no para dar cuenta ni tan siquiera para desmentir la información, sino que lo hace tan solo para intentar, una vez más, desacreditarme personalmente". "De los hechos denunciados por el Grupo Popular, ni una explicación", señala la popular, que cree que "no son una cuestión menor".

Según Llamazares, los incumplimientos detectados por su grupo son "un presupuesto ejecutado sin la tramitación que determina la ley, la Cuenta General de varios ejercicios sin aprobar, una presidenta que contrata miles de euros sin explicación alguna, un cargo de su confianza gestionando millones de euros como gerente y un portal de transparencia que incumple la legislación".

Ante estas acusaciones, Ruiz dijo el viernes que la mancomunidad "es un ejemplo de entidad viva, ágil y que está asumiendo un papel fundamental en la proyección turística de nuestra comarca". "Así lo demuestra el grado de ejecución de las inversiones y su capacidad de atraer fondos europeos", aseguró la socialista.