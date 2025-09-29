Arancha Martínez Riola, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Avilés: "Nos estamos dando un tiro en el pie con políticas energéticas suicidas"

Arancha Martínez Riola es la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Avilés. La avilesina cree que el gobierno actual está haciendo poco por la ciudad, basando solo su política en proyectos y no en realidades, y augura un cambio en el consistorio de cara a las próximas elecciones.

¿Qué análisis hace de la primera mitad de mandato en Avilés?

Estamos viendo que el gobierno no ha hecho nada en estos dos años, han basado su política en proyectos y cosas que solo están plasmadas en papel. Es cierto que ahora parece que se empiezan a atisbar algunos cambios, como la ampliación del parque tecnológico, pero todo hace indicar que serán para el final del mandato. Los temas que de verdad importan a la gente como el soterramiento de las vías o la comercialización del parque de Baterías siguen enquistados. Hay muchas promesas, sobre el papel parece que Avilés avanza y crece, pero en realidad vemos que la industria está en retroceso, que las grandes infraestructuras siguen sin acometerse y que la gran asignatura de Avilés, que es la captación y fijación de población, sigue estando pendiente.

¿Qué haría su partido para tratar de solucionar esas asignaturas pendientes?

Siempre decimos que Avilés tiene que creerse a sí misma, y eso empieza por el gobierno. Creemos que se están acometiendo muy pocas inversiones para hacer de Avilés una ciudad que atraiga a población, que sea cómoda para vivir y que, al mismo tiempo, tenga ocio, servicios y un ambiente que atraiga a la gente. Otro tema es la vivienda, que ahora mismo está absurdamente cara para los servicios que ofrece la ciudad y para el tamaño que tiene. Habría que liberar suelo, y, al haber más suelo disponible, bajase el precio de la vivienda. Y, por supuesto, adoptar medidas ‘antiokupación’. También estamos viendo el ERE de Windar o como Indra se va a otros municipios mientras en Avilés ni se le espera.

El gobierno avanzó este sábado la ampliación del Parque Tecnológico. ¿Qué lectura hace Vox?

Todo lo que sea crear infraestructuras y condiciones necesarias para que haya inversión en Avilés lo vemos de manera muy positiva. No vamos a decir que todo está mal, pero también vemos que son proyectos que se ponen sobre la mesa y que tardan mucho en arrancar.

Una de las últimas polémicas en el Ayuntamiento gira en torno a la figura de Ana Solís. ¿Está de acuerdo en la reprobación?

Sí, y por varios motivos. Si le digo la verdad, el tema de las formas y los insultos es algo que nos da igual, porque viene de quien viene y a una persona así no se le puede pedir más. El problema de esta concejala es que, en cada Pleno, desvirtúa con sus insultos y malas maneras el debate político, que es lo que nos interesa. Si vamos a colaborar en la reprobación es porque esta mujer es concejala de Vivienda, Memoria Democrática y Normalización Lingüística y ninguna de esas tareas las ha realizado como corresponde. En materia de Vivienda lo único que ha hecho es promocionar las zonas tensionadas, que son tremendamente lesivas para el mercado de la vivienda. Tensionan a los propietarios, que ven que los precios van a estar topados y no van a querer sacar sus casas en alquiler. En Normalización Lingüística nosotros creemos que la gente puede hablar como quiera, pero ella pretende hacer una imposición lingüística que va a conllevar grandes costes. La gente no sabe las consecuencias reales que tiene la implantación de la llingua como lengua cooficial. Además, siempre tiene en la boca un discurso sobre la Guerra Civil que creemos que está fuera del debate. Es una concejala cuyo comportamiento dista mucho de ser ejemplar. Creemos que no está haciendo bien su trabajo y por ello estamos a favor de la reprobación.

¿Cree que al gobierno de Avilés le está afectando la división que hubo en Cambia?

Para nosotros eso es un paripé. Las tres fuerzas políticas están dentro del mismo espectro ideológico y, desde esa ruptura, no hemos visto algún cambio significativo, que se haya dejado de aprobar algo por su no apoyo. La izquierda está muy nerviosa porque ven que se les acaba el mandato y se les va a acabar el poder. Además, hace unos días conocimos que barajan la posibilidad de volver a juntarse para tratar de evitar lo inevitable, que es que en dos años va a haber un cambio en Avilés.

¿Su grupo ve útil que se cree una empresa municipal de servicios auxiliares?

Estamos viendo que se va a reforzar otro de los chiringuitazos propios de izquierda. No entendemos que, si una empresa ha estado funcionando durante diez años sin un gerente, para qué necesita ahora uno. Creemos que es una huida a la desesperada para contentar a los socios de extrema izquierda.

Su grupo ha sido muy crítico con el abandono energético que está viviendo la comarca. ¿Cree que se está dejando marcha a la industria de Avilés?

Rotundamente sí. Sobre esto he debatido con el señor Campa (concejal de Desarrollo Urbano del PSOE) varias veces. Somos conscientes de que empresas como Arcelor no dependen de lo que diga el Ayuntamiento de Avilés, pero sí que pueden tener influencia. Hay un problema de base. Al estar la agenda 2030 se está imponiendo un coste por las emisiones de CO2 a las empresas europeas que, cuando salen a competir a un mercado global, salen perjudicadas, porque las que están en países como China o Marruecos no tienen que pagar esas tasas. Nos estamos dando un tiro en el pie con políticas energéticas suicidas. Ahora está el tema del hidrógeno verde, que se ha demostrado que, a corto plazo, es inviable. Estamos descarbonizando a todo meter y no hay una alternativa real. Lo mismo ocurre con el anillo eléctrico central, donde ya han salido varias empresas electrointensivas a decir que no es viable y que, sin él, no van a tener la potencia necesaria para seguir produciendo. Creemos que o cambian las cosas o, desgraciadamente, la industria electrointensiva siderúrgica en Asturias o está condenada a morir.

Uno de los puntos donde su partido ha sido más crítico, incluso yendo a los juzgados, es al respecto de la ordenanza de vivienda del Ayuntamiento de Avilés. ¿Cómo cree que se debería regular la vivienda turística y vacacional en la ciudad?

Aquí se ha vendido la gran mentira de que las viviendas de uso turístico son las causantes de que no haya pisos para que la gente viva. Nosotros somos los primeros que decimos que las viviendas tienen que ser que la gente viva en ellas, pero no se le puede achacar a los propietarios particulares lo que hagan con sus pisos vacíos mientras la ley les ampare. Avilés no es Málaga o Barcelona, aquí el número de viviendas turísticas es residual y no afecta para nada a la bolsa de viviendas para uso residencial. Es algo que hay que regular, pero como establece la ley, a través del Plan General de Ordenación Urbanística. Lo que no hay que hacer es trasladar el problema de la vivienda a los propietarios, que lo que hace es criminalizarlos. Para Ana Solís todo aquel que tenga una segunda vivienda y se quiera sacar un sobresueldo es un tremendo fascista.

Hablemos de futuro. ¿Se ve en dos años repitiendo como cabeza de lista de Vox en Avilés?

Creo que he hecho la labor que me pidió mi partido, que ha sido crecer e implantar al partido en la ciudad. Siempre estaré al servicio de mi partido y estaré conforme con el lugar donde decidan colocarme.

Antes mencionaba que en Avilés habrá un cambio ¿Qué pronóstico hace de cara a las próximas elecciones?

Desde que Vox irrumpió en las instituciones siempre he dicho que el modelo socialista estaba agotado y muriendo lentamente. El cambio en Avilés pasa por Vox y creo que vamos a ser una pieza fundamental para ese cambio en el municipio.

¿Superando al PP?

Nuestro objetivo, lógicamente, es ganar, pero que nadie dude de que Vox va a estar siempre al servicio de Avilés y que con nosotros habrá un cambio.

Le voy a pedir que se moje. ¿Para lograr ese cambio pactarán con el PP?

Insisto en que queremos que haya un cambio, creemos que es algo que la ciudad reclama. No es algo que notros deseemos que ocurra, es que vemos que está ocurriendo. La gente vota para que haya cambio, y nosotros jamás vamos a ser un obstáculo para que eso pase. Si se dan las mayorías necesarias pactaremos con el PP.

