De Avilés a la meca de los mormones gracias a la fantasía del Celsius

En Avilés organizaron un encuentro de talento literario que los lectores que participaron en él -unas setecientas y pico personas- vivieron con la clara conciencia de que iba a ser irrepetible. Fue el 2 de agosto de 2014 y fue el acto central de la edición del Festival Celsius 232 de literatura de terror, ciencia ficción y fantasía. La tercera.

Todos los que participaron en aquella fiesta -los autores invitados, los lectores aficionados y hasta los propios organizadores- fueron conscientes aquella tarde veraniega de que había sido casi imposible sentar a la misma mesa a Brandon Sanderson, Joe Abercrombie y Patrick Rothfuss. Pero lo habían conseguido: sobre las tablas de la Casa de Cultura el creador del universo “Cosmere”, el de “La primera ley” y el último, el de “Crónica del asesino de reyes”. Los tres acompañados por dos de los tres directores del Celsius: Jorge Iván Argiz, por un lado, y Diego García Cruz, por otro. Los dos a bordo de una ola que parecía de mentira. Y los novelistas descubrieron, aforo completo, quiénes eran, qué escribían y, sobre todo, adelantaron los caminos que estaban a punto de hollar y les iban a colocar en el cielo de la literatura fantástica internacional.

Aquello que empezó en Avilés se hizo un hueco en los circuitos internacionales del género: Brandon Sanderson regresó a Asturias (2017 y este verano), Abercrombie se ha convertido en reincidente (nueve veces ha hablado de espadas y mundos posibles en la villa del Adelantado). Sanderson dijo más: que sólo iba a viajar al festival avilesino, que se pasaría por el festival de Nueva York y por la Comicon, que está en San Diego, pero que en Europa sólo se le vería el pelo en Avilés. Y cumplió.

EN IMÁGENES: La "Sanderson-manía" no cesa en Avilés: miles de seguidores abordan a la estrella del Celsius / Mario Canteli

EE UU

Por eso se lleva a los amigos que hizo en Avilés a casa. Este pasado junio, por ejemplo, Sanderson entrevistó en directo a Abercrombie en la First Baptist Church de Salt Lake City, que está en Utah, Estados Unidos, y es donde vive el creador de “Elantris”. Está considerada además la meca de los mormones.

Esa iglesia tiene un aparcamiento enorme. Hay un vídeo por Youtube que certifica aquel reencuentro. Y es que los dos se habían conocido en Avilés cuando compartieron aquella tarde éxito de 2014.

No va a ser, sin embargo, esa la única confluencia fantástica propiciada por Sanderson.

EN IMÁGENES: El multitudinario recibimiento a Brandon Sanderson / Mario Canteli

En noviembre

Este próximo 4 de noviembre será la próxima. En la misma First Baptist Church de Salt Lake City, entrevistará a Jay Kristoff y a su metro noventa de talento vampírico.

Los dos acordaron este encuentro en una cena que celebraron en Avilés durante el último Festival Celsius 232.

Se habían encontrado este verano en otra mesa redonda legendaria: ambos, junto a Barbara Hambly y Joe Abercrombie; los cuatro sobre las tablas del auditorio de la Casa de Cultura.

Y es que este año Sanderson, Abercrombie, Kristoff y Hambly fueron los protagonistas absolutos. Pusieron en pie al auditorio entero. Filmaron sus vídeos para dejar huella de la fiesta literaria que habían montado. Kristoff publicó el suyo con un: "Gracias for an unforgettable finale Festival Celsius. We love you". Y metiendo ironía: "My Saturday. Gracias".

Dedicatorias

Brandon Sanderson levantó este verano una carpa en la plaza de Camposagrado y vendió ediciones de lujo de sus libros, pins, pegatinas… Y con puesto incorporado para las dedicatorias dedicó 5.996 libros a la afición. Y sabe cuántos fueron porque la presencia de Sanderson en la ciudad fue tan espectacular que el novelista norteamericano viajó con una veintena de personas: los intereses de Sanderson como escritor los administra la empresa Dragonsteel.

A Abercrombie no le fue mal tampoco. El británico recordaba en LA NUEVA ESPAÑA que en su primera mesa redonda, la de la edición de 2012 del Festival Celsius 232, la de George R. R. Martin, estuvo acompañado “por 45 personas”.

Este verano dedicó “unos 3.000 ejemplares”. Catorce horas de firmas.

Y Jay Kristoff, el australiano de “El imperio del vampiro”, el del metro noventa, vivió la apoteosis: "Firmé como diecisiete horas: nunca había me había pasado", confesó a este periódico. Kristoff paseaba por entre las casetas del Celsius cuando un aficionado le solicitó dedicatoria y Kristoff dijo sí. Y luego volvió a decir que sí. Y que sí. Y que sí. Súbitamente, delante de las escaleras de San Nicolás de Bari se había montado una cola estelar espontánea.

Y todo en Avilés, como si fuera normal.