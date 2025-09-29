Avilés recuerda la obra de Xuan Bello, el "amigo de las lenguas"

El escritor tinetense Xuan Bello falleció el pasado mes de julio a los 60 años. Desde entonces, se han sucedido los homenajes para reconocer la figura de una de las plumas y voces más relevantes de la literatura en asturiano. La última, este domingo, en la Casa de la Cultura de Avilés, y como colofón del festival de jazz "Fifty-Fifty", al que estuvo vinculado como público y como participante. De hecho, fue el primer poeta asturiano con el que contactaron, tal y como señaló Yvan Corbat, presidente de la asociación cultural Fifty-Fifty. La de ayer fue una cita diferente. No un acto institucional, si no, como señaló Corbat, un encuentro para celebrar su obra escrita y su amistad por las lenguas.

Durante el acto, participaron numerosos poetas que fueron, también, "grandes amigos" de Bello y que honraron su figura de una forma particular para el escritor de Tineo: recitando poemas en castellano y asturiano, pero también en catalán, gallego y euskera. Interpretaron, entre otras, "Paniceiros", poema de Bello en honor a su pueblo natal. Así, en las diferentes lenguas cooficiales del estado, el poema resonó en una Casa de la Cultura abarrotada de asistentes –entre los que estaba la esposa del escritor, Sonia Fidalgo–a través de las voces de Bernardo Atxaga, José Luis García Martín, Pablo Marín, Fernando Beltrán, Esther García y Antón Meana, a los que se sumaron Jordi Llavina y Yolanda Castaño, que intervinieron en vídeo. También se sumó la música de gaita y flautín con Flavio Rodríguez, músico y colaborador en muchas ocasiones de Xuan Bello, para quien ponía la melodía en algunas de sus obras.

Cada uno de los poetas aprovecharon para dedicar unas palabras a su amigo, sobre quien relataron los numerosos encuentros en bares, alrededor de "katxis" de cerveza y con la lectura como eje de conversación. "Sigamos leyendo poesía en general, pero sobre todo la de Xuan, en particular", finalizó Corbat.