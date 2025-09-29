Avilés recuerda la obra de Xuan Bello, el "amigo de las lenguas"
La Casa de la Cultura acogió un tributo al escritor, uno de los pioneros de la literatura en asturiano: "Sigamos leyendo su poesía", reivindicaron sus colegas
El escritor tinetense Xuan Bello falleció el pasado mes de julio a los 60 años. Desde entonces, se han sucedido los homenajes para reconocer la figura de una de las plumas y voces más relevantes de la literatura en asturiano. La última, este domingo, en la Casa de la Cultura de Avilés, y como colofón del festival de jazz "Fifty-Fifty", al que estuvo vinculado como público y como participante. De hecho, fue el primer poeta asturiano con el que contactaron, tal y como señaló Yvan Corbat, presidente de la asociación cultural Fifty-Fifty. La de ayer fue una cita diferente. No un acto institucional, si no, como señaló Corbat, un encuentro para celebrar su obra escrita y su amistad por las lenguas.
Durante el acto, participaron numerosos poetas que fueron, también, "grandes amigos" de Bello y que honraron su figura de una forma particular para el escritor de Tineo: recitando poemas en castellano y asturiano, pero también en catalán, gallego y euskera. Interpretaron, entre otras, "Paniceiros", poema de Bello en honor a su pueblo natal. Así, en las diferentes lenguas cooficiales del estado, el poema resonó en una Casa de la Cultura abarrotada de asistentes –entre los que estaba la esposa del escritor, Sonia Fidalgo–a través de las voces de Bernardo Atxaga, José Luis García Martín, Pablo Marín, Fernando Beltrán, Esther García y Antón Meana, a los que se sumaron Jordi Llavina y Yolanda Castaño, que intervinieron en vídeo. También se sumó la música de gaita y flautín con Flavio Rodríguez, músico y colaborador en muchas ocasiones de Xuan Bello, para quien ponía la melodía en algunas de sus obras.
Cada uno de los poetas aprovecharon para dedicar unas palabras a su amigo, sobre quien relataron los numerosos encuentros en bares, alrededor de "katxis" de cerveza y con la lectura como eje de conversación. "Sigamos leyendo poesía en general, pero sobre todo la de Xuan, en particular", finalizó Corbat.
Suscríbete para seguir leyendo
- Revolución en los centros de salud de Avilés: llega la Inteligencia Artificial a una prueba médica muy habitual
- Crece la preocupación en este punto de Asturias por las 'carreras ilegales': 'Tememos que vayan tan rápido que no puedan esquivar a un peatón
- Esta es la nueva propuesta de la gran joya de la cocina en Asturias: un menú homenaje a la Rula de Avilés
- Una conocida charcutera de Avilés enseña a elegir el mejor jamón mirando el color de las bridas: 'No, no son decorativas
- El gran proyecto del 'nuevo Avilés': industria, ocio y equipamientos a la vera del Centro Niemeyer (y ya se manejan fechas)
- Buenas noticias para los vecinos de Corvera: el Ayuntamiento podrá actuar (por fin) en el campo de golf de Los Balagares, tomado por el plumero de la Pampa
- Condenan a Gozón a pagar 3,7 millones a Asturagua por obras sin abonar
- Avilés crece hacia la ría: la ciudad pone fechas a la ampliación del Parque Tecnológico, que tendrá sendas ciclistas, pistas deportivas y cafeterías a ras del Niemeyer