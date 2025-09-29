La Cámara y Femetal se alían en defensa de los intereses empresariales

La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Avilés firmará mañana un convenio con la Federación de Empresarios del Metal y Afines del Principado de Asturias (Femetal) para establecer un marco adecuado de colaboración y cooperación que favorezca y agilice acciones para la promoción y defensa de los intereses empresariales en la comarca, así como para la realización de acciones formativas. La firma, que tendrá lugar en la sede cameral de Camposagrado, correrá a cargo de Daniel González Menéndez, presidente de la Cámara, y Antonio Fernández-Escandón Ortiz, presidente de Femetal.

Entre los objetivos del convenio están la realización de actividades formativas en materia empresarial a desempleados, emprendedores y trabajadores en activo. También se llevarán a cabo acciones conjuntas de promoción, comunicación y participación a través de talleres, jornadas informativas y foros para el emprendimiento y consolidación empresarial, mediante la realización de jornadas técnicas y cursos formativos.

El convenio se establece como un modo de asesorar a los emprendedores, trabajadores en activo y desempleados sobre los servicios, proyectos y subvenciones de ambos organismos.

El pasado agosto, la Cámara de Comercio de Avilés y la patronal del metal asturiano, Femetal, ya se aliaron para impartir formación en especialidades concretas que demanda la industria asturiana. Se trataba entonces del primer convenio de estas características que se firmaba en Asturias para abordar la falta de determinados perfiles profesionales.