Castrillón impulsa un taller para ayudar a dejar de fumar
El Ayuntamiento de Castrillón en colaboración con la Asociación Contra el Cáncer ha organizado un taller para ayudar a las personas a dejar de fumar. La primera sesión será el día 7 de octubre. Las reuniones guiadas por la psicóloga de la AECC, Desireé García, se celebrarán en la Casa de Encuentro cada jueves a las 17.00 horas hasta el 13 de noviembre.
