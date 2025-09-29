Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Castrillón impulsa un taller para ayudar a dejar de fumar

El Ayuntamiento de Castrillón en colaboración con la Asociación Contra el Cáncer ha organizado un taller para ayudar a las personas a dejar de fumar. La primera sesión será el día 7 de octubre. Las reuniones guiadas por la psicóloga de la AECC, Desireé García, se celebrarán en la Casa de Encuentro cada jueves a las 17.00 horas hasta el 13 de noviembre.

