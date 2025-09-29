La ciudad abre escenAvilés con el estreno de "Aburrimiento vocacional"
m. m.
La nueva temporada de escenAvilés, la programación escénica conjunta de la concejalía de Cultura y el Centro Niemeyer, arranca el miércoles 8 de octubre con el estreno en Asturias de "Aburrimiento vocacional". A partir de las 20.00 horas, el teatro Palacio Valdés acogerá esta representación, la primera de las tres previstas dentro de la sección "Hecho en Asturias".
"Aburrimiento vocacional", producida por El Caso Villar, está escrita y dirigida por la asturiana Patri Caso, e interpretada por Laura Ubach. La juventud de ambas hace que esta obra se pueda considerar la irrupción -también interrupción- de la primera generación del siglo XXI en los espacios teatrales españoles.
La obra cuenta las peripecias vitales de Paula, una veintiañera, hija de una clase media en evidente retroceso. La escritura, así como su seca y muy física puesta en escena presentan, no solo el trabajo individual de autora y actriz, sino también la recogida conjunta de testimonios personales a pie de calle de los y las integrantes de una generación a la que nadie parece atender y menos entender. En 2025, el 44% de la población española de entre 18 y 24 años está afectada por depresión, ansiedad o estrés. Las entradas están a la venta al precio de 12 euros.
