Detenido un septuagenario que transitaba por las vías del tren en Avilés y desatendió las llamadas de atención de la Policía

Agentes de la Policía Local de Avilés detuvieron el pasado viernes, a las 09.20 horas, a un varón de 50 años vecino de Avilés, por un delito de resistencia y desobediencia grave a agentes de la autoridad, en el desarrollo de una intervención surgida en la Calle Sabino Álvarez Gendín cuando esta persona que se encontraba produciendo un gran altercado. El arrestado llegó a arremeter contra los agentes durante su intervención para restaurar el orden alterado y causó lesiones en uno de ellos.

Dos horas después fue detenido en la calle Doctor Marañón un vecino de la villa 43 años, como implicado en un delito leve de hurto de varios productos de un establecimiento comercial de la zona. El detenido, indocumentado y sin domicilio conocido, fue trasladado a dependencias policiales para la confección del correspondiente atestado.

Y a las 20.25 horas se intervino en un accidente de tráfico sucedido en la Travesía del Cristal, por la caída del conductor de una motocicleta, vecino de Avilés de 35 años, al aproximarse a una intersección desde la que pretendía incorporarse un turismo. A consecuencia del suceso, el motorista resultó herido leve en una rodilla, siendo trasladado en ambulancia al Hospital Universitario de San Agustín.

Accidente en Llano Ponte

El sábado, pasada la una y media de la tarde, los agentes intervinieron en un nuevo accidente de tráfico en la Calle Llano Ponte, a consecuencia de una colisión entre dos turismos. El suceso tiene lugar por la indebida incorporación efectuada por parte de uno de ellos, sin atender la prioridad de paso del otro vehículo implicado. A consecuencia del accidente dos de los ocupantes resultaron con lesiones leves por molestias cervicales, motivo por el que fueron trasladados al Hospital Universitario de San Agustín por medio de ambulancia.

En la jornada dominical el sobresalto llegó a la zona de las vías, a media tarde, en la avenida de los Telares, donde un varón de 72 años, vecino de Oviedo, transitaba por la zona destinada a la circulación ferroviaria. El hombre desatendió reiteradamente a las indicaciones de los agentes que le advirtieron del peligro y se resistió activamente al ser conminado a abandonar la zona. Fue detenido por un delito de resistencia y desobediencia grave a agentes de la autoridad al transitar "con peligro por las inmediaciones de las vías del tren".

Saneamiento de fachada en la Cámara

Asimismo, este lunes, las 09.00 horas, agentes del cuerpo local colaboraron con el servicio de Bomberos de Asturias en las labores de saneamiento de fachada de un edificio sito en Calle La Cámara, a cuenta de un desprendimiento de cascotes. El suceso no ocasionó daños personales ni materiales de significación.